Filosa reacción de Maxi López cuando le recordaron las denuncias de Wanda Nara

En los últimos días, Ángel de Brito fue el encargado de revelar en redes sociales que Wanda Nara tendría en la mira a Daniela Christiansson para la próxima edición de MasterChef. Y es de público conocimiento que la "Bad Bitch" consigue todo lo que quiere, tal como dice en su canción.

Cabe recordar que la sueca se instaló en Argentina a pedido especial de Maxi, ya que gracias a su buen vínculo con Wanda tras años de peleas y denuncias, pudo recuperar el tiempo perdido con sus hijos.

Wanda Nara quiera a Daniela Christiansson, mujer de Maxi López, en Masterchef

En este contexto, Daniela, con quien el ex futbolista tiene dos hijos pequeños, llegó a Buenos Aires, donde convivirá con los hijos más grandes de su pareja: una familia ensamblada de ensueño que disfrutara en un barrio privado en Nordelta.

Y, por qué no, también podría desembarcar en la televisión local. En las últimas horas, Maxi habló con un móvil de Sálvese Quien Pueda y reveló qué piensa sobre la posible incorporación de su esposa a MasterChef: "Voy a charlarlo con ella a ver si tiene ganas de ponerse a cocinar. Es muy intenso, yo se lo voy a poder plantear y decir porque fueron muchas horas ahí adentro", dijo sobre las largas jornadas de grabación.

📢 MAXI LÓPEZ SOBRE LA POSIBLE LLEGADA DE "LA SUECA" A MASTERCHEF:



💬 "Voy a charlarlo con ella"

💬 "Es muy intenso"

💬 "Si ella está feliz, yo voy a estar contento por ella"

💬 "La dupla con Wanda me da miedo"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/hdig5ET8VC — América TV (@AmericaTV) May 21, 2026

El ex deportista confesó que, si Daniela acepta entrar, la acompañará feliz. Eso sí, hay un punto clave que lo aterra: " La dupla con Wanda me da miedo. No sé cómo va a ser ", expresó, dejando en claro que tanto su ex como su actual pareja tienen un carácter fuerte. Desde SQP aprovecharon la nota para consultarle sobre la polémica que generó que Wanda Nara ganara en la terna a Mejor Conductora. Algunas nominadas se enojaron por perder y otras colegas empatizaron con ellas y ningunearon el trabajo de la Bad Bitch.

"Yo vi lo que fue el proceso de ella dentro de MasterChef. Nosotros estábamos 3 o 4 días a la semana, ella y el jurado estaban todos los días. La verdad que heavy, no es fácil", la defendió. Y agregó: "Ganó y tiene que disfrutar de eso".

Wanda Nara y Maxi López en los Martín Fierro

En la misma línea, también le consultaron por los últimos dichos de Wanda Nara, quien, cuando le preguntaron por el tema de Martín Migueles, aseguró que todos sus ex tienen problemas legales, incluido López. Lo que quiso hacer la mediática es diferenciar los asuntos de la Justicia con el hecho de ser buena persona o buen padre, en un intento de justificar que su novio pasa demasiado tiempo con sus hijos, incluso en medio de una investigación.