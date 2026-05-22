El capricho de Charlotte Caniggia que hizo estallar a Gran Hermano

La casa de Gran Hermano volvió a vivir un momento desopilante de la mano de Charlotte Caniggia. A tan solo un día de haber ingresado al reality junto a otros ocho nuevos participantes, la mediática protagonizó una escena en el confesionario que dejó completamente desconcertado al Big.

Fiel a su estilo extravagante y sin filtros, se acercó al confesionario para hacer un pedido totalmente inesperado que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa. Según mostraron al aire, la hija de Mariana Nannis todavía no logra adaptarse del todo al ritmo y las reglas de convivencia de la casa más famosa del país.

La entrada de Charlotte Caniggia revolucionó la dinámica de Gran Hermano

"Hola, quería pedirte algo. ¿Tienen un cafecito, por favor?", le consultó a la producción. El Big quedó desconcertado y repreguntó: "¿Cafecito?".

La situación ocurrió apenas 24 horas después de su ingreso a la edición Generación Dorada, que ya viene revolucionando el juego con nuevos participantes, repechajes y fuertes cambios en la dinámica. En medio de esa tensión, Charlotte sorprendió al pedirle al Big una serie de comodidades especiales que no pasaron desapercibidas dentro de la casa.

Aaaaa Charlotte fue a pedir un café al confesionario lpm LA AMO #GranHermano pic.twitter.com/yF66I11jnJ — MF (@MundoFamososOk) May 22, 2026

"No, Charlotte. Esto no es un hotel", concluyó el dueño de la casa, dejándole en claro que deberá adaptarse a las reglas del reality.

El insólito momento explotó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el contraste entre la personalidad glamorosa de Charlotte y las exigencias cotidianas del programa.

Charlotte encontró un pelo en la comida y dejó el plato jskdsjsj la amo 😭 #GranHermano pic.twitter.com/Jhp9Q7zcJo — lautrolo (@itslautrolo) May 22, 2026

Cabe recordar que los hermanitos atraviesan semanas de escasez de comida, ya que vienen de perder varias pruebas semanales y, además, fueron castigados en reiteradas ocasiones por romper las reglas impuestas por Telefe.

La falta de café no fue lo único que descolocó a Charlotte Caniggia. La suciedad de la casa también la sorprendió desde el primer minuto y lo hizo saber, al punto de que al día siguiente puso a todos a limpiar. Incluso, la mediática llegó a amenazar con abandonar Gran Hermano a tan solo horas de haber ingresado.