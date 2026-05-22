Horror en Corrientes: hallaron muerta a una anestesista y la escena es escalofriante

La ciudad de Corrientes vivió un hecho que conmocionó a los vecinos luego de que una médica anestesista fuera encontrada muerta en el patio de su casa. Todo comenzó cuando residentes de la zona llamaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda. En un primer momento, creyeron que se trataba de un incendio, pero al llegar descubrieron lo peor.

La víctima fue identificada como Eduarda Fátima Bergalli, una reconocida anestesista de la ciudad, de 37 años.

Eduarda Fátima Bergalli fue encontrada muerta en el patio de su casa

Cuando Bomberos y efectivos de la Policía llegaron al lugar, encontraron a la pareja de la víctima dentro de la vivienda. Según su declaración, la mujer se había quitado la vida. Sin embargo, en el domicilio hallaron elementos que podrían ser clave para determinar qué ocurrió realmente.

De acuerdo con la información publicada por Radio del Guarán, la pareja de la víctima, identificada como N.M.P., declaró haber encontrado a la mujer con una soga atada al cuello y sujetada a una columna de cemento.

Según consta en el expediente, la casa se encontraba completamente desordenada y con objetos revueltos. Ante esta situación, el fiscal designado para el caso, Gustavo Mosquera, ordenó preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

Entre los elementos secuestrados figuran teléfonos celulares, manuscritos y un escrito de presunta despedida, además de otros objetos que serán sometidos a peritajes. Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación.

El episodio ocurrió en la calle Sargento Cabral al 700

La causa fue caratulada de oficio como "averiguación de causal de muerte". Además, el fiscal dispuso la realización de una autopsia para determinar cómo murió la reconocida anestesista.

Por el momento, el cuerpo está siendo examinado en el Instituto Médico Forense y se espera que el resultado de la autopsia sea clave para esclarecer el caso.