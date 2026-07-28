Javier Milei y Fátima Flórez: el detalle que dejaron escapar y que alimenta los rumores de reconciliación

A más de uno le gustaría que el presidente Javier Milei fuera noticia por lograr acuerdos diplomáticos que beneficien a la Argentina o por anunciar medidas que mejoren la situación de los trabajadores. Sin embargo, una vez más, el foco parece estar puesto en su vida sentimental, que por momentos ocupa más espacio que su agenda de gestión.

En ese contexto, en las últimas horas tomó fuerza el rumor de una reconciliación entre Fátima Flórez y el mandatario. Aunque ninguno de los dos confirmó la versión, hay alguien que, de ser cierto, no estaría demasiado feliz: Karina Milei. Es de público conocimiento que la Secretaria General de la Presidencia nunca habría visto con buenos ojos a la actriz como cuñada.

Las agendas de Javier Milei y Fátima Flórez vuelven a cruzarse

Según revelaron en Desayuno Americano, si bien la pareja no se muestra en público, sus movimientos comienzan a coincidir de manera sugestiva. El dato que despertó las sospechas es que Fátima viaja a Perú, país donde actualmente se encuentra el presidente.

Desde el ciclo de Pamela David le consultaron directamente a la humorista si el viaje estaba relacionado con una presentación artística. Sin rodeos, ella respondió: " Yo voy a Perú invitada por mi amiga la presidenta Keiko Fujimori ", dejando en claro que asistirá al mismo evento al que también concurrirá su ex pareja.

Mientras la política y el espectáculo vuelven a mezclarse en una trama que parece sacada de un programa de chimentos más que de la agenda presidencial, quien también opinó fue Norberto Marcos, ex pareja de Flórez. En diálogo con Desayuno Americano, el productor teatral puso en duda que esta supuesta segunda oportunidad sea completamente genuina.

Durante la entrega de los Premios Pinti, Marcos fue consultado sobre el presunto acercamiento entre la actriz y el mandatario nacional y respondió con cautela: "Hay tantas noticias que uno ya no sabe qué es cierto, qué no es cierto".

🗣️ NORBERTO MARCOS, EX DE FÁTIMA: "LLAMA LA ATENCIÓN QUE SE RECONCILIEN ANTES DE LAS ELECCIONES"@DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/ioC84YS0CL — América TV (@AmericaTV) July 28, 2026

Luego agregó: "La relación indudablemente existió en su momento. Lo que no sé es si es simplemente ventaja de publicidad o simplemente una buena noticia". Pero fue un paso más allá al remarcar que "llama la atención" que este acercamiento ocurra justo cuando comienza a asomar en el horizonte la campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

Por último, Norberto Marcos también dejó su mirada sobre el impacto que tuvo aquella relación en la imagen pública de ambos: "Ella tenía todo el público a su favor", sostuvo, aunque consideró que al iniciar un romance con el economista "el público se dividiera".