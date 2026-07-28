Adrián Ravier y el arte de decir que "1.800" no significa "1.800": según el vocero, "lo sacaron de contexto"

El vocero presidencial Adrián Ravier protagonizó esta mañana un desopilante ejercicio de gimnasia mental en la Casa Rosada. Tras haber vaticinado hace apenas unos días que el dólar escalaría hasta los $1.800, hoy descubrió —oh, sorpresa— que en realidad lo habían sacado de contexto y que, si el billete verde sube, será porque "flota". La culpa, como siempre, es de los demás por saber escuchar.

" La expresión que tuve en aquella entrevista ha sido sacada de contexto ", arrancó Ravier. Según su nueva versión de los hechos, su mente no estaba en los próximos meses, sino en un futuro utópico donde Argentina es gobernada ad eternum: "Mi respuesta fue que, por supuesto, llegamos muy bien. Con tres años de crecimiento económico, con baja de pobreza, de inflación, de indigencia", disparó, intentando convencer a los y las periodistas acreditadas de Casa Rosada de que su pronóstico cambiario era en realidad un cuentito de hadas para las elecciones de 2027.

Adrián Ravier

Para Ravier, tirar un número no es tirar un número si uno después dice que no lo tiró: "En materia del mercado cambiario simplemente dije que el tipo de cambio real se iba a sostener en los valores actuales, en línea con lo que plantea el Relevamiento de Expectativas de Mercado", explicó con una lógica que dejaría a cualquier economista serio tambaleando.

Y para rematar su despegue del suelo, añadió: "En ningún momento fue mi apreciación tirar un número futuro de dónde va a estar el dólar. Siempre me referí a 2027 y no a mi mirada sino a la proyección de los mercados ".

Adrián Ravier en Carajo

Por las dudas, el vocero dejó una frase para la posteridad que explica el "no plan" oficial: "Si me preguntaran cuál es el valor futuro del dólar, la respuesta del Gobierno es que el tipo de cambio flota y va a estar donde determine la oferta y la demanda", dijo como leyendo un manual.

Para entender el nivel de creatividad de Ravier, hay que recordar lo que dijo el viernes pasado en el streaming Carajo, donde se sentía tan cómodo que se le escapó la verdad. Allí, sin el casete de la Rosada puesto, analizó una eventual corrección cambiaria y soltó la bomba sin anestesia: "Es una posibilidad que el tipo de cambio llegue a $1.800 o $1.700 para dentro de unos meses".

Parece que para el vocero, "unos meses" es sinónimo de "un par de años", o quizás simplemente se olvidó de que en internet todo es plausible de futuros carpetazos. Hoy, compungido por el descalabro que él mismo provocó, cerró su conferencia con una queja sobre el "ruido político" que él mismo generó: "En ningún momento creo haber afirmado lo que se tituló. Esto generó ruido político el día viernes, lo cual no ayuda en nada a lo que queremos construir, que es una Argentina fuerte con solidez macroeconómica".