Argentina sigue entre los países con mayor inflación de América Latina, pese a la desaceleración de los precios

A pesar de la desaceleración registrada en los últimos meses, Argentina cerró el primer semestre de 2026 como el segundo país con mayor inflación acumulada de América Latina, con un alza del 16,8%, según un relevamiento elaborado con datos de los organismos oficiales de estadística de 19 países de la región.

La inflación baja, pero comer sigue siendo más caro

El ranking es encabezado por Venezuela, que acumuló una inflación del 129,8% entre enero y junio, mientras que Cuba ocupa el tercer lugar con un 12,24%. De esta manera, Argentina continúa integrando el podio de las economías con mayores aumentos de precios en la región. Detrás de los tres primeros aparecen Bolivia (4,82%), Colombia (4,77%), Honduras (3,80%), Perú (3,40%), Brasil (3,36%) y Uruguay (3,33%), todos con incrementos muy inferiores al registrado por la economía argentina. En el otro extremo del ranking se ubicaron las economías con menor inflación: Ecuador (1,39%), Panamá (1,10%) y Costa Rica, que registró apenas un 0,08% en el semestre.

La inflación baja, pero los precios siguen subiendo

Si bien el dato semestral mantiene a Argentina entre los países con peor desempeño inflacionario de la región, los últimos registros muestran una moderación en el ritmo de aumento de los precios. En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,9%, el nivel más bajo de los últimos diez meses, mientras que la inflación interanual se ubicó en el 33,5%. No obstante, la comparación regional evidencia que la inflación acumulada argentina continúa muy por encima de la mayoría de los países latinoamericanos, que cerraron el semestre con aumentos de precios de un solo dígito.