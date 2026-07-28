Laura Esquivel y Brenda Asnicar rompieron el silencio sobre Juan Darthés: entre el rol de "padre" y la fama de acosador

En medio de la euforia por su regreso a los escenarios con el show Amigas del Corazón, Laura Esquivel y Brenda Asnicar se sentaron en Sería Increíble (OLGA) y, por primera vez, enfrentaron juntas el fantasma que sobrevoló gran parte de sus carreras: Juan Darthés.

Las actrices, que compartieron elenco con el abusador condenado durante el fenómeno de Patito Feo, revelaron detalles de cómo vivieron aquellos años de giras y grabaciones, desarmando la careta del actor que hoy cumple una pena de seis años de prisión en Brasil tras un largo y duro camino legal que tuvo que atravesar su principal denunciante, Thelma Fardin.

El elenco de Patito Feo

Para Laura, quien interpretaba a la hija de Darthés en la ficción, procesar la denuncia de Thelma fue un choque frontal con una realidad que ella no percibía en los pasillos de la productora. Con una honestidad brutal, Esquivel confesó el vínculo que la unía al actor: " La relación que tenía con él era superpaternal, de padre a hija ".

La actriz explicó que, al ser tan chica y estar rodeada de un equipo que la cuidaba, nunca imaginó la oscuridad que escondía su "padre" de la televisión: "Nunca supimos nada. Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo", sentenció, dejando en claro que el entorno de protección que ella tuvo no fue el mismo para todos los integrantes del elenco.

Por su parte, Asnicar aportó una mirada mucho más filosa sobre el comportamiento de Darthés detrás de cámaras. Aunque tampoco tuvo información concreta del abuso en su momento, la ex "Divina" recordó que el clima de trabajo ya estaba viciado por los manejos del actor con las trabajadoras del set: "Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar tipo a la maquilladora, a la peinadora", disparó sin filtros. Según Asnicar, los comentarios sobre que el actor "estaba al acecho" eran moneda corriente entre el personal técnico, dejando al descubierto un patrón de conducta que finalmente estalló con la denuncia de Thelma.

Las actrices no esquivaron el dolor que les produce la lucha que tuvo que emprender su excompañera, Thelma Fardin, quien fue abusada durante una gira en Nicaragua. Esquivel se mostró profundamente conmovida por el calvario judicial que enfrentó la joven: " Me cuesta, desde el lado de Thelma, todo lo que pasó ella . Todos los años que tuvo que estar con la justicia, yendo y viniendo. ¿Cómo salís a la calle? Salir a la calle, cómo te mira la gente por lo que sos, por lo que dijiste, muy cuestionado".

Ambas recordaron también el papel fundamental de Calu Rivero, la primera en alzar la voz contra Juan Darthés y en ser duramente criticada por una sociedad que hoy, tras la condena firme de la Justicia brasileña, empieza a pedir perdón. Hoy, a casi dos décadas de aquel éxito, Laura Esquivel y Brenda Asnicar eligen la verdad para cerrar una etapa cargada de sombras.