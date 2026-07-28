Furia confesó el momento exacto en el que se dio cuenta del consumo de drogas en La Casa de los Gemelos

La estadía de Juliana "Furia" Scaglione en La Casa de los Gemelos llegó a un abrupto final, pero el verdadero escándalo comenzó después de su salida. Tras presentar su renuncia indeclinable al reality transmitido por streaming desde España, la ex participante de Gran Hermano reclamó el pago de la totalidad del dinero pactado por su participación, lo que desató un fuerte conflicto con los hermanos productores del formato.

La postura de la doble de riesgo generó un rechazo inmediato por parte de la organización. Desde la producción sostienen que, al tratarse de un abandono voluntario y no de una eliminación por decisión del público ni de un despido, las cláusulas del acuerdo no contemplan el cobro del 100% de los honorarios previstos para toda la temporada.

Juliana "Furia" Scaglione abandonó La Casa de los Gemelos

Ya de regreso en la Argentina, Furia habló en un móvil con el programa de Sergio Lapegüe y contó cómo vivió su salida del ciclo. "Feliz de poder estar en mi casa porque no me dejaban venir ni me querían cambiar los pasajes", comenzó revelando.

Luego explicó cuál es, según ella, la lógica del programa: "Ellos lo que hacen es streaming, entonces explotan las redes. Te pueden ver 1,8 millones de personas en dos segundos. Entonces mucha gente va porque quiere ser visible, buscar imagen". Sin embargo, dejó en claro que su motivación era otra: " Yo voy por un caché porque es plata para mí y es trabajo ".

Para contextualizar su reclamo, la mediática aseguró que en España nunca llegó a cobrar por su participación y marcó diferencias con su experiencia en Chile, donde sí trabajó bajo un contrato formal y con los pagos al día: "Yo estaba esperando que antes de que empezara el reality lleguemos, nos den los contratos y arreglemos el caché", explicó, al tiempo que aclaró que finalmente nunca firmó ningún contrato.

Además, denunció que la producción jamás les explicó cuál era el contenido que esperaban del reality ni cuáles eran los objetivos del programa. "En un momento nos empezaron a exigir: 'Ustedes no hacen contenido, ustedes están todo el día durmiendo'", recordó.

Furia Scaglione negó haber firmado contrato y cobrar por estar en La Casa de los Gemelos