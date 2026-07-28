Kristalina Georgieva audita Vaca Muerta con Luis Caputo mientras Javier Milei está en Perú

En una movida que despierta todo tipo de especulaciones, la "dueña de la llave", Kristalina Georgieva, no se conformó con las alfombras rojas de la Casa Rosada ni el lujo del Palacio Duhau. Hoy, la titular del FMI se traslada al corazón de la riqueza argentina: Vaca Muerta. Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, recorrerá el yacimiento Loma Campana, la joya de la corona operada por YPF.

¿Por qué tanto interés en el barro neuquino? La respuesta es tan simple como cruda: el FMI sabe que Vaca Muerta es la única garantía real de que Argentina pueda honrar sus deudas. Georgieva no va solo de paseo: va a ver de cerca la infraestructura que prometen generar exportaciones por hasta u$s15.000 millones al año.

Loma Campana en Vaca Muerta

En los pasillos del organismo ven a la industria del petróleo y el gas como el "salvavidas" del programa de ajuste de Javier Milei y, en ese sentido, la presencia del presidente de YPF, Horacio Marín, no es casual: debe convencer a la búlgara de que el potencial no convencional es una realidad imparable capaz de inundar las reservas del Banco Central.

Llamativamente, mientras la mujer más poderosa del mundo financiero audita el motor del país, Javier Milei brilla por su ausencia; el Presidente de las fuerzas del cielo prefirió el juego político regional y viajó a Lima para la asunción de Keiko Fujimori. Esta desconexión genera ruidos: mientras Georgieva pone la lupa en la economía real y en la generación de divisas, Milei se enfoca en consolidar su bloque de ultraderecha. ¿Quién maneja realmente la agenda económica hoy?

Kristalina Georgieva con Luis Caputo

Cónclave en el Duhau: la reunión con los dueños de la Argentina

Antes de volar al sur, Georgieva mantuvo una cena reservada y de alto impacto en el lujoso Palacio Duhau. Allí, lejos de los micrófonos, se sentó con la cúpula del poder empresarial para testear el humor del mercado, el impacto del empleo y, sobre todo, la sostenibilidad del modelo libertario.

Estos fueron los protagonistas del encuentro exclusivo:

Pierpaolo Barbieri (Ualá)

Jorge Brito (Banco Macro)

Isela Costantini (Strategic Advisor)

Eduardo Elsztain (IRSA)

Mariana Schoua (AmCham)

Marcos Bulgheroni (PAE)

Martín Pérez de Solay (Glencore)

Daniel Novegil (Ternium)

Juan Martín de la Serna (Mercado Libre)

Catalina Cascio (Ferrosider)

Reunión del gabinete argentino con Kristalina Georgieva

En la mesa no faltaron las preguntas sobre la presión impositiva y el consumo, que sigue por el piso. Georgieva se llevó un informe de primera mano sobre cómo ven los que "ponen la plata" la gestión de Luis Caputo. Pero hoy, en el barro de Vaca Muerta, buscará la confirmación de que esas inversiones tienen dónde anclar.