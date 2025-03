Jesica Cirio, en la mira: de sus 42 departamentos antes de casarse a la nueva cláusula que la aleja de Telefe

Desde hace una semana que todas las noticias parecen malas para Jesica Cirio. Es que desde que detuvieron a su pareja Elías Piccirillo, acusado de haber pergeñado una causa falsa al financista Francisco Hauque -a quien le debía seis millones de dólares-, la vida de la modelo comenzó a desplomarse como si fuera un castillo de naipes. Ahora, los ojos de la investigación se posaron en los 42 departamentos que tiene la empresaria y, además, una nueva cláusula en los contratos de Telefe, la aleja de su vuelta a los medios.

"Podemos confirmar que la Justicia empieza a investigar oficialmente a Jesica Cirio. ¿Y de qué manera? Los patrocinantes de Hauque habían solicitado una serie de medidas para con Jesica Cirio, que en estos momentos el fiscal Franco Picardi las está llevando a cabo", aseguró el periodista de A24 Martín Candalaft.

En ese sentido detalló que la Justicia recurrió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para conseguir los llamados que Cirio hizo entre el 17 de enero a las 20:30 y el 18 de enero a las 2 de la mañana. Además, Marina Calabró aportó que "hubo una reunión previa en la casa de Tigre" y que "entre las medidas de prueba que está pidiendo la representación legal de Hauque está el registro de ingresos y egresos del country donde ellos viven".

Jesica Cirio quedó nuevamente en la mira de la Justicia por culpa de sus parejas.

"Lo único que podría incriminar a Cirio es que están pidiendo una cámara de seguridad de avenida Libertador 550 en la Recova, porque Piccirillo se tomó un taxi y se bajó a las pocas cuadras. Evitó la zona del operativo contra Hauque y se bajó a las pocas cuadras y alguien lo levantó en avenida del Libertador 550", detalló el periodista.

A esta realidad se suma el hecho de que Telefe impuso nuevas cláusulas contractuales, con el fin de no volver a caer en que sus figuras llevan colgada la piedra de la infamia, como sucedió con Jey Mammon, Alejandro "Marley" Wiebe y Wanda Nara, el caso más reciente, que afectó su imagen por la escandalosa separación de Mauro Icardi.

Calabró, al aire de A24, aportó que el canal incorporó una cláusula de "reputación e imagen pública", que servirá para que los conductores y columnistas que no lleven una conducta intachable -ya sea en su vida pública como en su vida privada-, sean separados de la grilla y la programación.

El otro tema que tomó relevancia desde la detención de Piccirillo son los 42 departamentos que tiene Cirio, desde antes de casarse. La periodista Evelyn Von Brocke contó en Mujeres Argentinas cómo fue que cómo recibió la modelo estos inmuebles, los cuales habría adquirido como parte de un esquema de pago ideado por su ex manager, Leandro Rud.

Según explicó, todo funcionaba dentro de una modelo financiación inmobiliaria en la cual se entregaban unidades de pozo en retribución de sus servicios. La explicación llamó la atención, sin importar que desde el entorno de ella aseguraran que su patrimonio es por "haber trabajado desde muy joven". A su vez, comparada con figuras como Susana Giménez, cuya riqueza se construyó con décadas en los medios, la modelo acumularía una cantidad de propiedades poco usual en el mundo del espectáculo.

En este contexto parece mentira que Cirio relatara su pareja en redes sociales de esta manera, hace sólo algunas semanas: "Tenemos una relación hermosa, somos supercompinches, nos levantamos, entrenamos juntos. Compartimos muchas charlas, me aconseja mucho, yo lo aconsejo a él". "Creo que pasamos momentos muy lindos y lo más importante de todo es que tenemos una relación sana, que creo que hoy en día es lo más difícil de tener", agregaba allí.

El patrimonio de Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta

Los elogios y la reinvidicación de Piccirillo tuvieron su reafirmación en un audio que ella le mandó al periodista Luis Ventura. "Lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de pelotudeces, pero también estoy acostumbrada a eso", expresó allí. "A mí me importa lo que yo vivo para adentro. Lo que se pueda decir o que no, me parece que mucha gente habla sin tener pruebas de nada y solo para hablar, con un mensajito que les llega de uno o de otro. Y hasta llegan a decir cosas que son... tan atroces, que no son reales", aseguró

Cirio a su vez confesó que no le preocupaba lo que decían de su marido porque sabe "muy bien quién es". "Estoy todos los días con él, lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, sus laburos, su tarjeta. Es director de un banco, no para de laburar, es un pibe que va para adelante. Y bueno, el resto es como que ya estoy acostumbrada a que todo sea así", negaba en los audios enviados al periodista.