Gritos, reclamos y una de las nenas en el medio: se filtran más imágenes del escándalo entre Wanda e Icardi

A semanas del confuso episodio policial entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el exclusivo edificio Chateau Libertador, continúan saliendo a la luz nuevos videos y testimonios que revelan más detalles del conflicto. En esta ocasión, el ciclo de Yanina Latorre emitió las grabaciones que el propio futbolista registró de la acalorada discusión con su ex esposa, arrojando una nueva perspectiva sobre los hechos.

Las imágenes muestran el momento en que Icardi sube en el ascensor para recoger a sus hijas y se encuentra con Wanda y su entorno, incluida Sofía Ferrarazzo, esposa del abogado de la empresaria, Nicolás Payarola. En el video, el delantero intenta llevarse a una de sus hijas, pero el ambiente se torna tenso cuando Wanda le pide que la baje un momento debido a su reciente operación. "Mauro, estoy operada. ¿Podés bajarla? No puedo hacer fuerza", se la escucha decir, mientras Ferrarazzo interviene y se percibe cómo la nena intenta ir con su padre, pero alguien le impide avanzar.

Según Yanina Latorre, las imágenes buscan demostrar que fue Wanda quien evitó que su hija menor se fuera con el jugador. "Miren lo que pasa con Wanda, su hija y la mujer de Payarola. Él demuestra que es Wanda la que no deja a la nena ingresar al ascensor", aseguró la conductora. También se cuestionó la presunta intervención de la abogada: "¿Qué hace la esposa de Payarola todo el tiempo en el medio?". Am pedido de Wanda, Ferrarazzo interviene y se lleva "a la nena para atrás". "La abraza, la manda para atrás y le pedía a la otra nena que la tiene alzada", describió Yanina.

E insistió: "¿Qué hace la abogada todo el tiempo en el medio? Si vos sos la mamá y no te devolvieron los perros, ¿por qué sale la mujer de Payarola? Él le dice 'dame a Isi' y miren la mano de Wanda. Se ve a la nena estirando el brazo como para ir con el papá. Él le va a agarrar la mano a la hija, la nena estira la mano y la abogada le saca la mano. La empuja para atrás. O sea, ella ahí no tenía la intención de devolverla a la nena". Por otro lado, en LAM, Ángel de Brito presentó otra serie de grabaciones tomadas desde el entorno de Wanda, las cuales muestran una versión distinta del altercado.

En esos videos, se observa a Icardi negándole un último abrazo a sus hijas antes de llevarlas consigo. "Ya tuviste muchos abrazos", se le escucha decir fríamente a la menor, según el material difundido. El enfrentamiento se tornó más polémico con la aparición de una tercera figura en la historia: la China Suárez. De acuerdo con Latorre, mientras todo esto sucedía, la actriz esperaba a Icardi con un asado listo. "El día que Mauro estaba buscando a las nenas y pasó todo este quilombo, la China le preguntaba cuánto le faltaba", aseguró la periodista.

Incluso, las grabaciones muestran al futbolista conversando con una mujer durante el episodio, lo que generó especulaciones sobre si era Suárez. Lo cierto es que Ángel de Brito respaldó la versión del asado, asegurando que Icardi intentó convencer a sus hijas para que lo acompañaran con la promesa de una comida especial. "Bueno, ahora nos vamos y comemos un asado en casa", se le escucha decir en uno de los clips. Sin embargo, una de las nenas le responde tajante: "No, no quiero asado".

La escalada judicial y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Mientras ambos presentan pruebas en la Justicia, los programas de chimentos se nutren de un interminable flujo de material que sigue alimentando el escándalo. "Si es una emboscada, Icardi cayó. Yo estoy podrida de si sos 'team Wanda' o 'team China', yo no soy de ningún team, soy del equipo de la coherencia. Si Wanda decía que las nenas no podían bajar, por qué no podía mandarlas con una empleada. Querían que se arme tremendo quilombo", sentenció Yanina al terminar de analizar las imágenes.