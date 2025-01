Jimena Barón se adelantó a una posible crisis con su novio en pleno embarazo: "Qué bajón sería separarnos"

Jimena Barón vive un presente a pura felicidad al transitar su segundo embarazo acompañada de su pareja, Matías Palleiro. Desde Quequén, tierra natal del empresario, la influencer comparte con sus seguidores los detalles de la gestación con ciertas dudas de su rol como madre de Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

Luego de mostrar el crecimiento de la panza y un magnífico bikini enterizo, "La Cobra" reflexionó sobre cómo creció a "Momo", siendo madre primeriza y estando en otro país, ya que el nene que actualmente tiene 10 años nació en Italia: "La cantidad de marcas (agradecida) que me están escribiendo para darme cosas para el cuarto y vida de este nuevo bebé me hacen replantearme si fui una buena madre con Momo, porque hay artefactos que de verdad no sé ni para qué son", comenzó en historias de Instagram.

Jimena Barón atraviesa su segundo embarazo, en Quequén, tierra natal de su novio

En ese sentido, remarcó cómo fue la crianza de su primer hijo: "Mi experiencia personal es que a Momo le armé un cuarto divino, tuvo cuna grande, Moisés, los sorongos que giran en la cuna, hasta *Atención* armé listas de canciones para que se duerma (qué dulzura la inocencia primeriza) y el pibe no usó nada más que mis dos tetas y mi cama hasta el año pasado . Mis tetas tranquilos que las dejó hace 9", relató con un toque de ironía y humor que la caracterizan.

Días atrás, Jimena Barón dejó en claro que no hará revelación de género y otras tantas cosas que están de moda actualmente. Eso sí, la joven aprovechó el espacio en redes para detallar cómo imagina la habitación de su futuro hijo, con dos detalles claves que le fueron más que efectivos al momento de criar a su primer hijo: "Mi idea es armar en el comedor que va a volar, alfombra, mueble para su ropa (así no coloniza toda la casa) y un sillón mecedor que me fue súper útil para amamantar".

Jimena Barón se sincera con sus seguidores y revela sus experiencias y miedos

Fiel a su estilo de completa sinceridad, sabe que con la llegada del nuevo integrante se avecinan posibles dramas para cuando sean cuatro personas en la casa: "Pienso que Momo va a estar a los gritos con la PS5, Matías pensando por qué chota ensambló y yo desbordada. Quedaría ese cuarto alejado para ir a encerrarse de a uno, llorar y recordar por qué nos elegimos y qué bajón sería para el bebé tan chiquito separarnos . Más útil".