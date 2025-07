Jimena Barón contó por qué eligió el nombre Arturo y no se olvidó de destruir a su ex, Daniel Osvaldo

Durante el embarazo, Jimena Barón compartía a diario en sus redes sociales detalles como la planificación para la llegada de su segundo hijo, la decoración del cuarto del bebé, entre otras cosas. Con el nacimiento de Arturo, la influencer desapareció de sus cuentas digitales y, durante el fin de semana, regresó para dar un update.

A través de un video en TikTok, contó cómo vive el posparto, la lactancia, la rutina con el bebé y algunos aspectos íntimos de su recuperación física y emocional: "Arturo quiere estar en mis tetas. Come todo el tiempo", dijo desde una mecedora, con su hijo sobre el pecho. Entre risas, confesó que había recurrido a una puericultora y recomendó ese tipo de acompañamiento profesional: "Recomiendo muchísimo, ayuda un montón".

Jimena Barón dio detalles sobre cómo son sus días tras la llegada de su segundo hijo, Arturo

Acto seguido, Jimena aclaró por qué no expone la cara del pequeño en las redes: "¿Por qué no lo muestro? Porque nació hace dos semanas y un día tiene cara de bulldog, al día siguiente parece un salchicha, al rato parece una ardilla... Está como formándose, nació de 38 semanas. Cuando esté bien formadito lo mostramos ".

La artista también dio detalles sobre el tipo de parto que eligió y describió: "Pesó 3,300 kg. Fue parto vaginal sin anestesia, sin nada, porque soy del team que me da pánico todo, lo que a muchas mujeres les pasa lo contrario. Pánico que me toquen. No me gustan las intervenciones. Parto vaginal sin anestesia como lo tuve a Momo. ¿Dolió? Sí, claro. Lo conocí a Satanás . Y después la 'cachochi' perfecta. Desgarro no, tajito no, toda perfecta".

Sobre la alimentación del recién nacido durante los primeros meses de vida, Jimena manifestó: "Teta full. Que es intenso, me había olvidado yo. Comen cada dos horas pero tardan en comer, así que cada dos horas estás pelando gomas. No lo puedo apoyar en ningún lado, no quiere cuna, no quiere huevito, no quiere nada. Intenso. Con Momo me pasó lo mismo. A veces me pongo el foulard para poder hacer algo".

"Duerme conmigo pero toda la noche. Estamos doce horas en la cama panza con panza y él va chupando teta, izquierda, teta derecha... Las prótesis, me enteré que por suerte las tengo por detrás del músculo, lo que no complica la lactancia", sumó.

Nació Arturo, el hijo de Jimena Barón

En otra parte del video, la cantante se sinceró respecto a la elección del nombre de su segundo hijo: "Lo tenía de toda la vida. O sea, yo re Susanita siempre quise ser mamá, a los 15 años hice un bordado con el nombre Helena si tenía una nena y Arturo era el nombre para varón que me gustaba. ¿Por qué? Por el rey Arturo, porque siempre pensé que mi hijo iba a ser el rey de mi vida y al pensar en rey se me vino el nombre de Arturo. Y además me gusta porque el nombre Arturo tiene sabor a mate, bien argentino ".

En esa misma línea, se refirió a la diferencia entre el nombre de su segundo hijo y el de su primogénito: "Yo no le puse Morrison, no fue mi elección. Nada en ese momento de mi vida", explicó con humor. En aquellas épocas, cuando vivía una relación violenta con Daniel Osvaldo, no pudo elegir el nombre de su propio hijo y desde entonces lo apodó Momo.

Jimena Barón contó cómo está Momo con la llegada de su hermanito

Jimena también respondió a una de las preguntas que más le hicieron sus seguidores: ¿cómo está Momo con la llegada de su hermanito? En esta línea, expresó su felicidad por el vínculo entre sus hijos: "Morrison está feliz, pasó de no querer agarrarlo a querer tenerlo todo el tiempo a upa".

"Y yo la verdad, chicas, es que estoy bárbara. Ya casi cero pérdidas. Me siento bien, cuando das la teta el útero se va contrayendo, todo bien, sorprendida, mirá que yo con Momo tenía 27 y ahora 38 años. Pero bien, me volvieron los músculos abdominales y todo... Recuerden que yo no largué pilates en el embarazo... Y como sanito y mucho. Estoy feliz porque es una belleza y parece que tiene ojos como el padre, celestes, es un bomboncito", concluyó Jimena Barón.