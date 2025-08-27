Jimena Barón y la sorpresa más tierna: le pidió a su niñera histórica que sea la madrina de su bebé Arturo

Jimena Barón le preparó una sorpresa a la niñera que la acompaña desde hace 33 años, María Trinidad López, mejor conocida como Mari, quien primero la cuidó a ella en su infancia, luego a Morrison y ahora hace lo propio con Arturo, su último hijo que tuvo con Matías Palleiro. La invitó a que sea la madrina del bebé y grabó todo el emocionante momento que culminó con un gran abrazo familiar.

"Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto ", escribió Barón en la publicación que compartió a través de Instagram.

Jimena Barón junto a Arturo en brazos.

La actriz dejó su cámara grabando en la cocina, mientras charlaba con Mari y su hijo mayor, quien estaba más atento que de costumbre porque sabía lo que se venía. Para no levantar sospechas, agarró un queso de la heladera y le dijo que hacía un chivo. "¿Cuándo era lo del bautizo?", lanzó Morrison. "El bautismo. Ahora el mes que viene, si Dios quiere", le corrigió ella.

"¿Quién se bautiza?", preguntó Mari, en una demostración de que no estaba al tanto de lo que ocurría. "¿Ya saben en dónde?", siguió el hijo mayor. "Sí, estamos intentando conseguir lugar", contestó Barón. "¿Quién elige la madrina, el padrino?", consultó Morrison, siempre en personaje. "El padrino el padre y la madrina yo", aclaró su mamá.

Cuando Mari le preguntó a quién eligió comenzó la magia. Jimena le contó que Morrison le había preguntado qué significaba el madrinazgo. "Si le llega pasar algo a tu mamá, Dios no lo permita...", explicó casi con señas la niñera. " La madrina cuida a mis hijos como si fuera yo ", completó la actriz.

Cómplice en todo momento, el hijo mayor de Jimena le preguntó a su mamá si ya sabía quién era. "Me gustaría que sea Mari", lanzó Barón. La mirada de la niñera se levantó hacia ella algo incrédula. "No, no me digas. Me infarto. Mentira. Me estás cargando", balbuceó. "De en serio, boluda", le confirmó ella. "Me vas a hacer llorar. ¿En serio?", insistió la trabajadora doméstica. "Nadie cuida a mis hijos como vos", admitió la actriz.

Jimena Barón junto a su novio, Matías Palleiro.

A continuación el padre de Arturo trajo al bebé a los brazos de Mari y luego el resto de la familia se fundió en un abrazo con ella. La emoción en los ojos de Jimena Barón y Mari, tras 33 años de relación y una recompensa como esta, no tiene descripción posible que le haga justicia al momento.