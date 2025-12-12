Eugenia Tobal reveló lo que la producción de Masterchef no mostró de su eliminación

Cuando se anunciaron los nombres que integrarían la nueva edición de MasterChef, uno llamó especialmente la atención: Eugenia Tobal. Aunque en los últimos años la actriz eligió mantener un perfil más bajo, volvió a quedar en el centro de la escena tras el WandaGate, donde según trascendió habría sido una de las primeras víctimas de la China Suárez. La actriz se convirtió en la última eliminada del certamen gastronómico y se despidió en una gala cargada de emoción. Conmovida y rodeada del cariño de sus compañeros, agradeció cada momento vivido frente a las cocinas más famosas del país.

Eugenia Tobal contó detalles de su eliminación de Masterchef

A lo largo del programa, demostró tener buenas habilidades culinarias, aunque en varias instancias no logró sorprender al jurado. Según versiones que circularon, la actriz habría evaluado dejar el ciclo porque la producción le habría prometido un rol destacado que, finalmente, no se cumplió. Incluso, se mencionaron tensiones con Germán Martitegui.

Tras su salida, ya emitida por Telefe, Tobal recurrió a sus historias de Instagram para aclarar algunas cuestiones: "Paso por acá porque quiero agradecer muchísimo todos los mensajes hermosos que me han enviado durante todo este proceso de MasterChef. Anoche salió el programa de la eliminación y hay una parte que no salió", comenzó, apuntando a la edición.

Eugenia Tobal se despidió de sus compañeros en Masterchef

La actriz también explicó que atravesó momentos personales complicados que afectaron su desempeño: "Pero yo explicaba que había tenido en todo este período, y por eso se los comparto, una situación complicada en casa donde tuve que operar a Romeo (su perro) y fue muy difícil para mí dividirme entre las cosas del programa y lo que estaba pasando en casa. Y además mi hija, que también estaba recibiendo esta situación", contó.

Más adelante, dejó una frase que generó dudas sobre si realmente fue eliminada o si renunció: "A veces en la vida hay que tomar decisiones y poner las prioridades donde corresponden. La energía se me corrió y pasó lo que pasó y está todo bien".

Finalmente, concluyó con un mensaje de gratitud: "Yo necesitaba también estar en casa. Gracias a poder estar en casa, Romeo se recuperó. Ema está mucho mejor y está contenta, así que agradecer por todo el amor y el cariño que me han dado en ese período que estuve en la pantalla de Telefe, agradecer al programa, a Damián (Betular), a Germán (Martitegui), al Tano (Donato de Santis), a Wanda y a todos los que trabajan detrás de cámara. La producción hermosa. A toda la gente que me encontré este mes que conozco hace más de 25 años".

Aunque valoró la experiencia, Tobal ya descartó regresar en el repechaje: "No creo que llegue al repechaje, lamento decirles, pero estoy ahí haciendo el aguante a todos los compañeros y que gane el mejor, porque de verdad los que están, están dándolo todo y se lo merecen".