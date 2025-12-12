Debieron colocarle un stent: cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto agudo de miocardio

La madrugada en Palermo había empezado como tantas otras: música en vivo, bares atestados y una marea de jóvenes arremolinándose para escuchar a Joaquín Levinton, el carismático líder de Turf. Pero, en cuestión de segundos, el rito nocturno se transformó en un súbito paisaje de terror. El músico, que minutos antes desbordaba energía arriba del escenario, se llevó una mano al pecho, dio dos pasos hacia atrás y cayó. Fue un instante, apenas un parpadeo, lo suficiente para que el desconcierto se convirtiera en un grito ahogado que atravesó el bar de Dorrego al 1600.

El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el Hospital Fernández tras sufrir una descompensación

Los testigos recuerdan el silencio abrupto, ese que sólo aparece cuando el cuerpo entiende antes que la mente que algo grave está ocurriendo. La Policía de la Ciudad llegó primero. A los pocos minutos, el SAME irrumpió en el local con la urgencia que sólo admite una emergencia cardíaca. "Sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show", explicó Alberto Crescenti. El titular del servicio de emergencias fue contundente: "Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto".

Los paramédicos compensaron al músico en el piso del bar, y lo trasladaron directamente al shockroom del Hospital Fernández. Corrían contra el reloj: cada minuto, cada latido, contaba. En el Fernández, los médicos confirmaron lo que ya temían: infarto agudo de miocardio. Levinton fue derivado al servicio de hemodinamia, donde lograron "destapar la obstrucción en una de sus arterias". El procedimiento incluyó un cateterismo y la colocación de un stent para estabilizarlo. La maniobra fue "un éxito", afirmó el equipo médico, que destacó la rapidez del operativo. "La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías", celebró Crescenti.

Pese a esto, advirtió que todavía faltaban estudios para dimensionar por completo el cuadro. Pocas horas después, el Hospital Fernández difundió un parte médico que trajo algo de calma a una industria musical en shock: "Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho... se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación".

El comunicado de Turf

El informe detalló que el stent permitió restaurar el flujo sanguíneo y que el músico permanece internado bajo supervisión médica, con pronóstico favorable. Minutos después, Turf rompió el silencio que mantenía desde la madrugada. El comunicado oficial replicó palabra por palabra el parte del hospital, dejando en claro la gravedad del episodio, pero también el alivio por el desenlace: "El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente... Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor".