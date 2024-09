Jimena Barón visitó a su padre en el cementerio pero se llevó una sorpresa que impresiona

A diario, Jimena Barón comparte en sus redes sociales los detalles más minuciosos de su vida. Desde la crianza de su hijo Morrison hasta los tips de cocina, pasando por las últimas novedades de su nueva casa y sus proyectos laborales. Ahora, la artista grabó un video contando la tensa situación que vivió cuando se acercó al cementerio a visitar la tumba de su padre.

"La Cobra" siempre habló públicamente del vínculo con su padre, y su deseo por seguir compartiendo la vida con él. Incluso, en uno de sus últimos álbumes le dedicó la letra de una canción, la cual hasta el día de la fecha no logra cantarla en vivo sin romper en llanto. Es así, que al regresar de su visita, narró el escalofriante suceso: "Con él muerto experimento, por primera vez en la vida, que cuando yo quiero verlo ahora que no está, pero está, voy y lo veo", comenzó su relato.

Jimena Barón habla de la relación con su padre

Lo cierto es que la cantante no tuvo una buena relación en vida con su progenitor ya que fue un "padre abandónico". Una vez fallecido, ella logró conectar con su alma y es por eso que en cada visita le cuenta sobre sus angustias para "ver si puede aliviar, dar una mano, ya que acá no + hizo nada", contó irónicamente.

Jimena Barón se toma con humor lo que en su momento le causó gran dolor. Al llegar al cementerio se encuentra con la sorpresa de que su padre no está en el cementerio: " Voy a intuir cuál es mi papa ", dice y rompe en risas. En un recorrido, entre subidas y bajadas de escalera, la joven se imaginó una película donde ella comenzaba gritar: " ¿Dónde está mi papá? " Sin embargo, la realidad fue completamente diferente y decidió mandar un mensaje a la ex esposa del fallecido para consultarle la ubicación, lo cual no resultó como esperaba, ya que la mujer perdió los papeles con aquella información.

El navegador no soporta este contenido.

En medio de la historia, la cantautora resaltó ser una persona "muy organizada", por lo cual en su cabeza ya tenía planeada la charla y al no saber donde estaba ubicada con exactitud la tumba, decidió hablar con una que no tenía chapa de identificación. No sólo habló con el fallecido sin identificación sino que además decoro dicho lugar con dos flores azules y una amarilla, ay que su padre era de boca: " Yo tuve mi conversación, hija alguien, y ahora tengo que ir la semana que viene a averiguar qué pasó con mi padre ", siguió confesando con un tono humorístico.

Jimena Barón no se encuentra preocupada, ya que en el cementerio hay oficinas donde puede solicitar la información de la tumba de su familiar y además podrá preguntar que pasó con la chapa en la que se indicaba su nombre, la fecha de muerte y una frase en conmemoración a su paso por la Tierra.