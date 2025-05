Le soltaron la mano: Telefe frena a Wanda Nara por una razón que se veía venir

Hace un mes, Ángel De Brito anunciaba públicamente que Telefe había confirmado el regreso de MasterChef Famosos en 2025, incluso adelantando algunos nombres de posibles participantes que volverían a enfrentarse a las hornallas más famosas del país. Sin embargo, un revés inesperado cambió los planes: las polémicas que rodean a Wanda Nara no caen bien en el canal de las tres pelotas, y habrían obligado a dar marcha atrás con el lanzamiento.

Alejandro Ripoll, director de televisión, fue invitado al programa de De Brito en el canal de stream Bondi, donde habló sobre los últimos movimientos de la productora. Sin filtro, se refirió a la conductora: "¿Y por qué quedó MasterChef para después? ¿Se hace MasterChef? ¿Está Wanda en Telefe?", disparó el conductor con tono inquisitivo.

Wanda Nara estaría en crisis con Telefe

Ante las preguntas, Ripoll respondió con completa sinceridad y dejó boquiabierto a más de uno: "Va a depender mucho del rendimiento de La Voz Argentina". Cabe recordar que el reality de canto —con Nico Occhiato como conductor y con producción conjunta con Luzu TV— está previsto para salir al aire tras la final de Gran Hermano 2025.

Marcela Feudale fue directa: "¿El último MasterChef no les rindió?", insinuando que conocía la respuesta. El empresario, lejos de evadir el tema, sorprendió con su franqueza: "Sí... hay un problema de comercialización con la imagen de Wanda". "Ah, lo dijo", reaccionó Carla Conte.

La panelista quiso sacar verde por maduro: "¿Y ahí no tendría que entrar Paula Chaves?". El director televisivo fue tajante: "Paula ya fue corrida de Bake Off y no quedó bien la relación con el canal. Porque la reemplazaron por Wanda y ella se enteró al aire en una promoción".

La entrevista con Ripoll dejó en evidencia el malestar que hay dentro de Telefe respecto a la Bad Bitch, un tema que la mediática intentó desmentir semanas atrás, cuando se fotografió con una figura clave del canal en un partido de la Selección Argentina en el estadio de River.

Wanda Nara en MasterCheff

Según fuentes cercanas a la señal, los escándalos personales de Wanda Nara —como sus idas y vueltas con L-Gante y los conflictos judiciales con Mauro Icardi, que involucran a sus hijas menores— no encajan con el perfil familiar que el canal intenta conservar. Además, Telefe ya atraviesa un momento delicado debido a otras controversias relacionadas con sus figuras. Mientras se baraja un eventual regreso de Jey Mammon a la pantalla tras la denuncia por abuso de menores, Lizy Tagliani fue envuelta en rumores luego de las declaraciones de Viviana Canosa, quien habló de una supuesta red de trata de personas que involucraría a Marley, Florencia Peña y Damián Betular, tres nombres fuertes del canal.