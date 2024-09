El "Chino" rompió el silencio sobre la traición a "Los Bros": tremenda ninguneada a Flor Cabrera

El día martes, Martín Ku, más conocido como "El Chino", volvió recargado a su programa de stream luego de la pelea con "Los Bros", el grupo de amigos que formó en su estadía en la casa de "Gran Hermano". Licha Navarro renunció y Nicolás Grosman no apareció en su lugar de trabajo, debido a estos inconvenientes, el conductor redobló la apuesta.

Hace solo 24 horas, el ex hermanito llamó en vivo a Flor Regidor, quien contó sobre sus vacaciones de soltera en Ibiza. Este episodio molestó a Grosman, ya que la joven es su ex novia, con quien no terminó en buenos términos, luego de que la influencer gritó a los cuatro vientos que su pareja le fue infiel con otra participante del reality show. Muy enojado, no quiso salir al aire en su propio stream y el día de hoy no se presentó.

El Chino acusado de aires de grandeza

Licha habló con los medios sobre la actitud de Martín y defendió a Nicolás, quien todavía no se pronunció al respecto. Acusado de "aires de grandeza", el Chino llegó a su ciclo más picante que nunca: "La videollamada fue justamente cuando él no estaba para que no se siente incómodo... si eso lo van a llamar traición bueno, somos terribles traidores ", contestó sin pelos en la lengua.

Hernán Onty, otro de los conductores del stream de República Z, también rompió el silencio y aunque pidió disculpas, no se arrepintió de hacer la entrevista en busca de subir espectadores: "Lo cuidamos lo más que se pudo, nos salió como el ojete pero no podemos tener contesto a todo el mundo", se defendió de las críticas.

Marisol y Hernán Onty se sorprenden ante la nueva actitud del Chino

Las opiniones sobre la nota a Flor Regidor fueron múltiples, y quien se sumó a la polémica fue Florencia Cabrera, otra de las ex participantes que aunque lo intenta no logra caer bien en los fanáticos del reality show: "¿Viste que hay muchos twitteros heavy acá?", comienza preguntando Gastón Trezeget en "Se Picó.

"Me pasó que vi que el Chino estuvo reaccionando a esos twitteros, diciendo son re copados, cuando esos twitteros bardean a muchos de GH", siguió contando.

Ante los dichos de la modelo, Martín Ku la ninguneó. Primero preguntó quién era, bromeando con que se olvidó de ella: "¿Chino qué opinas de lo que dijo Flor Cabrera de vos?", le consultaron en el chat de la transmisión: " ¿Quién? Ah la que es parecida a Flor Regidor. Ahí está ", dijo irónico.

Ante las picantes frases de su novio, Marisol que se sumó al ciclo de stream se admiró por la reacción del ex hermanito, quien siempre mantuvo una personalidad tranquila: "Creé , confesó: "Todas esas cuentas hasta me han bardeado a mí. No tengas Twitter si no te vas a bancar eso, ¿qué tanto drama?", se defendió de la acusación de su ex compañera.