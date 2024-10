Jorge Lanata, en estado crítico: "Está en código azul y hay un ateneo médico para definir qué pasa"

La salud de Jorge Lanata mantiene en vilo a todo el país y pese al esfuerzo diario que hacen los médicos que lo atienden en el Hospital Italiano, su condición parece estar lejos de mejorar. Este miércoles, el periodista volverá a ser intervenido en el nosocomio por su estado crítico y en este durísimo contexto, Ángel de Brito se tomó unos minutos en LAM, ciclo que conduce por la pantalla de América TV, para dar crudos detalles de la actualidad del conductor. Incluso, anticipó que se encuentra en "código azul". "Hay un ateneo médico, esto es una medida bastante particular, porque la salud de Jorge sigue complicada", detalló el periodista de espectáculos.

Jorge Lanata desconoce las intentas entre las mujeres de su vida

Cabe destacar que la semana pasada, Lanata fue sometido a una cirugía de urgencia debido a una isquemia intestinal, donde le extirparon 60 cm de intestino, y mientras se espera que sea operado por cuarta vez porque sus intestinos continúan afectados por la infección, De Brito dio a conocer que este miércoles los médicos se reunirán con todos los familiares del periodista para decirles "hasta cuándo intervenir". "Básicamente es eso. Qué pasos médicos se siguen, y cuáles ya no están dispuestos a dar. Hasta cuando se toman las medidas, y el por qué de esas medidas es lo explican. Se da en pacientes de estas características", remarcó.

Si bien los partes médicos de las autoridades del Hospital Italiano brillan por su ausencia en los últimos días, el conductor de LAM destacó que los profesionales de la salud que lo atienden a Lanata ya se están quedando sin opciones debido a la gravedad del cuadro y al evidente deterioro del periodista. "El tema es que si Jorge sigue con el intestino necrosado, que es lo que tiene y no mejoró, por la isquemia intestinal, hay que seguir operando. Si no se opera, se muere" y agregó: "Así de crudo es esto porque si el intestino no irriga sangre entonces no funciona como tendría que funcionar. Le habían sacado 60cm de intestino la primera vez".

De acuerdo con De Brito, en la segunda intervención "Jorge entró en código azul, la previa a un paro cardiorrespiratorio, entonces por eso se interrumpió". "En la tercera, como volvieron a encontrar más intestino necrosado, le sacaron otros 10 cm. Volverán a intentarlo y ahí estará el ateneo médico para definir qué pasa", añadió. Finalmente, el chimentero detalló lo que puede ocurrir si la operación no sale con éxito y advirtió que todo se decidirá en el ateneo de este miércoles. "¿Qué ocurre mañana si sigue progresando la isquemia? Si abren y sigue habiendo intestino necrosado hay que resecarlo y no se puede cerrar", contó.

Encendedores, anteojos y relojes son algunos bienes con los que se habría quedado la ex mujer de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio

Y cerró: "Esta es la explicación médica. Todo se complica obviamente por los vasos lesionados por la diabetes y tabaquismo". La situación de Lanata comenzó a complicarse en junio de 2024, cuando ingresó por primera vez al Hospital Italiano por una neumonía. A partir de ahí. sus problemas de salud se fueron agravando por su historial clínico complejo. Desde que fue ingresado de urgencia, su cuadro respiratorio presentó varias complicaciones, obligando a que permaneciera internado durante meses.