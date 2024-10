Dalma Maradona reveló la verdad que acabará con el negocio de Jimena Barón

Una amistad que terminó con amenazas, traición y una canción de por medio: Jimena Barón y Dalma Maradona fueron grandes amigas, pero su relación se rompió cuando Daniel Osvaldo, ex pareja de Jimena y padre de su hijo Morrison, comenzó un romance con Gianinna Maradona. En los últimos días, la hija de Diego Armando contó la verdad detrás de la pelea.

La cantante se habría enojado al descubrir el romance y no dudó en escribir la historia y convertirla en canción, así fue cuando lanzó "La araña", y todas las miradas se posaron sobre Gianinna. Sin embargo, habría una segunda versión en la historia, y la artista fue sentenciada como mentirosa.

Dalma Maradona y Jimena Báez, una amistad que terminó de la peor manera

Recientemente, en una charla con Ángel de Brito en Bondi Live, Dalma habló sobre el final de su amistad con Jimena y el tema que le dedicó a su hermana. Todo comenzó cuando el stream leía las preguntas de sus oyentes: "¿Qué pensás de Jimena Barón, es copada como se muestra?", fue una de las consultas destacadas. El conductor, que siempre sabe más de lo que expone, preguntó a su compañera que pensaba al respecto.

"Éramos muy amigas. Cuando teníamos ocho años íbamos juntas a los programas que decían 'los niños que trabajan en la tele'. Nos hicimos amigas ahí, cruzándonos todo el tiempo. Venía a mi casa, yo iba a su casa y así", comenzó el relato la hija del Diez.

Sobre el quiebre de la relación, Dalma explicó: "Bueno, en realidad, yo hablaba mucho con ella y ella me decía 'está todo bien'. Pero después, sale el tema y dicen que es para mi hermana. A mí me llamó mucho la atención porque se rumoreaba que él la había dejado por mi hermana y yo estaba con ella cuando prendimos la tele y vimos a Daniel con Militta Bora", haciendo referencia a cuando el ex deportista tenía un romance con la productora discográfica.

Molesta por la historia mal contada y enfocada en defender a su hermana, la influencer continuó: "La amiga de ella era yo. Gianinna nunca fue amiga de ella, y estaba en pareja cuando Jimena se estaba separando ", reveló con la afirmación de Ángel De Brito, quien siempre estuvo al tanto de la situación.

A la hora de hablar de la producción "La Araña", quien en reiteradas ocasiones Barón confirmó que fue destinada para esa amiga que le robó el marido, Dalma confesó: "La canción tenía que ser para mí, porque la amiga era yo. Entiendo que le pudo haber molestado porque se frecuentaban y después ella se puso a salir con su ex, pero no es la historia que dice ", concluyó.

Mientras Maradona se encargó de contar su versión de la historia, Jimena Barón mostró en su cuenta de Instagram cómo son sus días de vacaciones, con una rutina de pileta, cenas familiares y lujos de un all inclusive en Punta Cana: "Cuando no tenés que organizar más parques, viandas, autopistas ni huracanes", escribió en la historia junto a una captura que muestra las diez horas que durmió luego de sus días en los parques de Disney, donde pasó el huracán Milton.