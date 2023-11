Jujuy se calentó y reveló cómo la hizo sufrir Cabak: "No quiero volver a vivir algo similar"

En 2020, Sofía 'Jujuy' Jiménez y Horacio Cabak vivieron un terrible enfrentamiento cuando eran compañeros de programa en América. Tales así que ella dejó el programa de manera intempestiva tras sufrir "maltratos y destratos" del conductor. Durante un tiempo, ambos guardaron silencio. Pero, de manera insólita, el ex modelo volvió a hablar de la jujeña en el programa PH para contar que jamás la trató mal.

En esa entrevista, Horacio aseguró: "Quiero evitar permanentemente las pelotudeces. No soporto trabajar con pelotudeces alrededor. Entonces, cuando vos conversás a solas con una persona se transforma en ´él me dijo, yo le dije, él me levantó el tono´, yo entonces quiero evitar siempre eso. Y aparte con toda esta política de cancelación de ´se me acercó, me dijo, me rozó´. Entonces yo no estoy a solas con ninguna compañera".

Informados de todo terminó mal

Y el militante macrista y libertario continuó: "Hay una cuestión de utilización mediática de unos temas que funcionan y sirven. Hay otra decisión que yo tomé que es que cada vez que yo tengo que hacer algún comentario o alguna observación, porque yo me involucro en los programas, que tienen que ver con el trabajo de mis compañeros, ya sea para bien o ya sea para hacer algún ajuste, yo no lo hablo con mis compañeros de trabajo. Yo lo hablo con la producción, yo no soy nadie para ir a decirle a un panelista a mí no me gusta esto que estás haciendo. Yo nunca te voy a corregir a vos algo, sí voy a tratar de ayudarte, como intenté ayudar a esta compañera de trabajo".

Unos días después, con el escándalo en ciernes, lanzó en sus redes sociales: "Hace casi tres años, en medio del peor momento de la pandemia, una ex-compañera de trabajo (@sofijujuyok) expuso a todo el equipo (y sus respectivas familias) al organizar una fiesta de cumpleaños ´clandestina´ para 30 personas. Nunca nos informó. Nos enteramos por sus publicaciones en Instagram, en el medio del programa. En ese momento el aislamiento era estricto, no había vacunas y los hospitales empezaban a colapsar".

Y cerró: "Todo el equipo técnico del programa presentó una nota en queja, por la falta de cuidado con la que se había manejado. Al reclamarle responsabilidad y profesionalismo, me acusó de "´Violento, Misógino y Agresivo´. Vale aclarar que NUNCA estuve ni hablé a solas con esta persona. Desde ese día intentó ensuciarme en todos los programas a los que fué (como lo hizo con @delpotrojuan, @peladolopezok y otras personas ,en anteriores y posteriores oportunidades)".

Jujuy relató el drama que vivió

Por supuesto, la respuesta de Jujuy no se hizo esperar y lo dejó en evidencia en su cuenta de Instagram:"Me da vergüenza ajena ver, leer y escuchar las mentiras y los delirios que dice esta persona. Indefendible lo de este señor". Y sumó: "No puedo creer lo que veo y escucho. ¡Qué nivel de narcisismo, Dios mío! Googleen los programas de ese momento y saquen sus propias conclusiones. Puntualmente, el del 28 de enero de 2021. No me lo olvido más... El maltrato delante y detrás de cámara fue extremo y ni siquiera solo conmigo".

Y lo fulminó con una prueba del mensaje que le envió cuando se fue de América en la que Cabak deja en evidencia que la había maltratado cuando trabajaron juntos: "Sofi, no estoy viendo nada desde que empezó todo esto. Lamento que te hayas sentido incómoda el rato que trabajamos juntos. Probablemente, no siendo de otra 'generación', no haya encontrado la forma de comunicarme de la mejor manera. Nunca tuve ninguna cuestión personal con vos. Gracias de nuevo". Y ella le contestó: "El tema para mí ya está terminado. En su momento, la pasé muy mal, te lo dije. Pero, evidentemente, no lo veías. ¡Fue una experiencia más en mi carrera y ya! Ojalá mejore tu situación actual y encuentren paz. Te mando un beso grande".

Cabak aseguró que ella era "arrogante"

Horas después, Cabak lanzó: "Nunca antes había trabajado con alguien tan ingrato, traicionero, poco profesional y con tan poco compromiso en el trabajo y con sus compañeros". Finalmente, Jujuy dejó las redes de lado y en una entrevista, declaró sobre Cabak: "No tengo mucho más para decir, para mí el tema se terminó en su momento. Lo acomodé en mi vida como un aprendizaje enorme, de entender que no todas las personas somos iguales, cada uno tiene su manera de trabajar, sus valores, su manera de ver la vida".

Y continuó: "Yo no estoy acostumbrada al maltrato, siempre me encargo en los grupos de crear buena onda, alegría y trabajar con el corazón. Obviamente tengo 32 años, me queda muchísimo por aprender... Pero honestamente la pasé muy mal en su momento y hoy no quiero seguir revolviendo sobre un tema que para mí caducó". Y finalizó: "Es impresionante el amor que recibo y cómo todos entienden la situación y saben cómo son las cosas. Yo sé en su momento lo que viví, lo mal que la pasé y tengo clarísimo que no quiero volver a algo similar. Así que, para mí, tema terminado, sigo adelante con mis cosas. La energía puesta en el presente".