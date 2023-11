Jey Mammón vuelve al teatro en Carlos Paz: la llamativa reacción de su denunciante

Jey Mammón debió frentar su carrera porque una denuncia por abuso sexual lo acechaba. Eso lo sabe todo el país. Si bien la causa había prescripto, la denuncia pública desterró al humorista, quien debió pasar algunos meses en España. En aquel entonces, el denunciante, Lucas Benvenuto, afirmó que Mammón abusó repetidas veces de él cuando tenía 14 años. Con fechas que no cerraban y las dudas de una relación consentida, todo quedó en la nada y Jey regresó al país para recuperar su vida profesional.

Jey Mammón

Lo hizo tras quedar fuera de "La Peña de Morfi", programa que se emite por Telefé. Durante un año pMammón barajó la idea de volver a Argentina para presentar una nueva obra de teatro. La obra se fue gestando pero cada comunicado anunciando el regreso del humorista a las tablas... era un escándalo.

Jey Mammón a punto de presentar su obra en Carlos Paz

Sin embargo Mammón tomó la decisión de volver a los escenarios fundamentando que "nunca sintió la cancelación de los argentinos". Hasta que llegó el momento de la presentación de la obra que se llamará "Enseguida vuelvo" y se estrenará en el Teatro Zorba en Villa Carlos Paz, el 26 de diciembre.

Según transcurrió Mammón hará un repaso por sus personajes más conocidos como "Estelita", habrá momento de musicales y su ya tradicional stand up. Su productor será Gustavo Sofovich, Víctor Itale que hizo los arreglos musicales y René Bertrand a cargo de la dirección de la pieza teatral.

"Los espero, el 17 de diciembre arrancamos acá en la villa (Carlos Paz) en el Teatro Zorba. ¡Besos!" escribió en su cuenta de Instagram provocando un verdadero kenko: "Del lado Lucas de la vida", respondieron algunos; otros dijeron: "El cholulismo nunca va a entender tu causa y la de millones. Te abrazo, te abraza esa niña que fui y que también tuvo situaciones de abuso y tuvo que callarse por vergüenza, miedo"; "La farándula es un mundo hipócrita. Fuerza Lucas"; "yo te creo Lucas. No hay un tiempo para denunciar... no es oportunismo como leí, es cuando uno cae en la realidad de lo que sucedió que reacciona como puede".

Mammón hace caso omiso a estos comentarios y redobla la apuesta. Hizo trascender a los medios de comunicación que antes del estreno de la obra festejará su cumpleaños (6 de diciembre) con los más allegados y con personas cercanas a él para festejar "el mejor año de su vida".

En cuanto al denunciante, no se queda callado. En la última publicación en su cuenta posteó una foto con el mensaje: "Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez" y lo acompañó con un sentido texto: "Podrán estar en libertad, caminar tranquilos por la calle, rehacer sus vidas, tener hijos, casarse, trabajar, poder dormir tranquilos cada noche, pero lo que nunca van a lograr es volver a tener la comodidad de nuestro silencio otra vez ¡NO-ESTÁS-SOLO!".

La respuesta de Lucas

Por ello, Escalante afirmó: "¿Ves esto? No me manden nada de lo que está pasando... no quiero ver más nada" y terminó: "Estoy ocupado siendo feliz". Este posteo fue acompañado con una foto con su grupo de patinaje artístico sobre hielo.