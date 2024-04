Juli Poggio confesó que tuvo un "pequeño romance" con Marcos y reveló: "A él le atraía que soy re desinhibida"

Juli Poggio y Marcos Ginocchio se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano y casi de inmediato, los seguidores del reality notaron que algo pasaba entre ellos. A partir de ahí nació "Marculi" (el shippeo de la gente, que vio una posible pareja amorosa entre ambos) y comenzaron a circular un centenar de rumores que afirmaban que los ex hermanitos habían concretado no uno, ni dos...sino varios encuentros amorosos fuera de la casa más famosa del país.

Juli Poggio confirmó que pasó algo con Marcos, pero que ya "se murió"

Cabe recordar que Yanina Latorre había dado a conocer que los dos ex participantes de GH mantuvieron algunos encuentros íntimos en el departamento de un productor de Telefe cuando finalizó el reality, algo que fue negado por ambos una y otra vez. Lo cierto es que en agosto del año pasado, Poggio comenzó a ser vinculada al hermano de Tini, Fran Stoessel. "Con Juli tenemos una gran relación, pero alejadas de las cuestiones íntimas", había señalado el influencer.

Esto llevó a que durante su participación en el ciclo por streaming Rumis, donde también estaba presente el hermano de Tini, debido a que forma parte del panel, Juariu decidiera poner a la ex hermanita entre la espada y la pared con una filosa pregunta: "Es tu última noche de sexo. No vas a tener sexo nunca más, con esa noche te vas a despedir. ¿Lo tenés con Marcos o con Fran?". Sin embargo, Juli no defraudó y se la jugó delante de todos: "Hacemos un trío, dale".

Con esto aún en la retina de muchos, la actriz participó del ciclo +Caras, conducido por Héctor Maugeri y terminó confesando que existió un affaire entre ella y el último ganador de GH. "¿Te sentiste obligada a estar con Marcos en algún punto?", indagó el conductor. "No, obligada no porque bueno, además de que lo quiero un montón...", atinó a responder Poggio cuando fue interrumpida por Maugeri una vez más: "¿O sea que tuvieron un pequeño romance?".

Fue entonces que a Juli no le quedó de otra que confirmar que mantuvo con Marcos un breve romance y aclaró: "Fue súper lindo, quedó una amistad. Nosotros siempre somos amigos, siempre nos llevamos súper bien, de verdad. Tenemos energías diferentes, pero bueno, creo que eso me atraía de él, y a él le atraía eso de mí, que yo estoy re loca, que soy re desinhibida, y a mí, bueno, me atraía todo lo que es su personalidad".

Casi de inmediato, el conductor le preguntó si el romance con Marcos nació durante los Martín Fierro 2023, evento al cual asistieron juntos, y entre risas, Juli lo confirmó: "Sí, fue por ahí. Fue por ahí. Fue por ahí, fue por ahí. Y lo que queda ahora es una amistad, la verdad. Por suerte, me llevo súper bien y me pone feliz todo lo que logró". Recordemos que meses atrás, la propia Poggio había pasado de afirmar que "Marculi" podría ser "real algún día" a decretar su deceso. "¡Se murió!", había advertido.

Esto había ocurrido en noviembre del año pasado, cuando la actriz dio indicios de que algo pasaba entre ellos. "La gente quiere dos cosas: que no haya más inflación y que vos y él (por Marcos) formen pareja", había sido la consulta de Santiago Riva Roy durante la gala de la revista Caras. Y la respuesta de Juli no se hizo esperar: "La inflación no se va a terminar pero 'Marculi' sea real algún día... ¿Va a ser real algún día?. Y Nunca se sabe... Es la primera vez que tiro esa".

Juli Poggio reveló cuándo estuvo de novia con Marcos Ginocchio

Pero en un mes y medio después todo cambió, ya que la influencer había vuelto a ser consultada por el periodista sobre su vínculo con el ganador de la última edición de Gran Hermano y de manera contundente, advirtió: "No, ya está, o sea, ya está. ¿Si se murió? Sí, se murió. Lo que sigue es la amistad, ya está". Ahora, Juli mencionó que si bien siempre fue de mantener relaciones largas y duraderas, actualmente está atravesando un excelente momento profesional que le deja poco tiempo para comprometerse. "Es divertido estar soltera", concluyó, dejando claro que no está buscando pareja en este momento.