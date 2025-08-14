Julieta Prandi celebró la condena de Claudio Contardi: "Hoy soy dueña del viento, ya no tu presa ideal"

En un fallo histórico que sacudió al mundo del espectáculo, la Justicia condenó a Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género, ocurridos cuando ambos estaban casados. Si bien la querella había solicitado una pena de 50 años, el Tribunal Oral de Zárate-Campana -integrado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar- dispuso la detención inmediata del acusado. La defensa había pedido su absolución.

Prandi, que no estuvo presente al momento de la lectura del veredicto, ingresó minutos después y se abrazó con sus familiares. Entre lágrimas, se descompensó y fue asistida por médicos del SAME, que confirmaron que se encontraba estable y contenida. Su abogado, Javier Baños, relató que llegaron tarde por demoras en la ruta y negó rumores sobre una supuesta negativa de la modelo a ingresar por la ausencia de un biombo que la separara de Contardi.

Con su ex pareja rumbo a la Alcaidia de Romero, la actriz rompió el silencio y dejó un potente mensaje en Instagram, donde relató el calvario de los últimos cinco años: "Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años. (...) Tantas veces pensé en rendirme. Es muy alto el precio... El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados", escribió.

Y sumó: "A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia". En el mismo posteo, agradeció a periodistas, abogados, fiscales, familiares, amigos y profesionales de la salud que la acompañaron durante el proceso, y dedicó la victoria judicial a todas las víctimas de violencia de género: "Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas. Ya soy ´Soy la dueña del viento´ y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos".

Claudio Contardi detenido en la DDI

La denuncia de Prandi fue presentada en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, y según su testimonio, los hechos ocurrieron entre julio de 2015 y marzo de 2018, en la vivienda que compartía con Contardi. Tras el fallo, la actriz dijo sentir que la Justicia "finalmente escuchó" y que el caso debe marcar un precedente: "No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, demostrar todo lo que uno vivió y someterse a infinidad de pruebas y pericias, mientras del otro lado no hay obligaciones ni garantías".

Visiblemente aliviada, aseguró: "Siento que hoy empiezo a vivir. Hay un antes y un después: ahora puedo salir a la calle sin mirar si hay un auto sospechoso o si me siguen", aunque advirtió que sus hijos "están en crisis" por el contexto familiar. Aun conserva el botón antipánico y cuenta con custodia. Su posteo cerró con una frase que simboliza su nueva etapa: "Y si el disparo no es mortal, caigo parada y al final, pude arrancarme el traje que usa la presa ideal. (...) Hoy soy dueña del viento. Ya no tu presa ideal".