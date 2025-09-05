¡Justicia para Matilda! Luciana Salazar celebró un fallo histórico con lágrimas e indirectas para Redrado

La sonrisa de Luciana Salazar finalmente tiene un motivo para brillar, y esta vez no es por su glamour sobre las tablas, sino por un triunfo que trasciende lo personal: la Justicia falló a favor de su hija Matilda en la prolongada disputa con Martín Redrado.

En un giro que mezcla emoción, alivio y un toque de dulzura, la Cámara Civil de Apelaciones H de la Ciudad de Buenos Aires le dio la razón a la modelo, priorizando los derechos de la pequeña.

Luciana Salazar y su hija Matilda

El fallo, que llega tras casi dos años de idas y venidas judiciales, establece que Redrado deberá cumplir con la manutención de Matilda hasta que cumpla los 18 años . Aunque el economista aún puede apelar, este hito marca un antes y un después en una batalla que Salazar calificó como "un calvario".

En una entrevista cargada de lágrimas y palabras desde el corazón en el programa Puro Show, Luciana no pudo contener su emoción: "Ya esto me lo había tomado personal, más allá de mi hija y de la lucha. Era un tema de sed de Justicia ", confesó entre lágrimas de emoción.

Luciana, quien siempre ha sabido mantenerse firme bajo las luces de los focos de las cámaras, no dudó en apuntar contra Redrado y su entorno: "No podía creer que se me estén acusando de tantas cosas. Soy una persona de bien, de buena familia. Ensuciaron mi nombre, todo porque te llamen extorsionadora... ", denunció con indignación.

"Con un tema de una hija, con todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí... Esto me da muchísima bronca", continuó Salazar, dejando entrever el peso emocional que cargó durante este tiempo. Pero lo más desgarrador llegó cuando confesó: "Me tuve que bancar el título de mala madre".

El fallo no solo representa una victoria para Luciana Salazar y Matilda, sino también un precedente importante en casos donde se priorizan los derechos de las infancias por encima de cualquier disputa personal o mediática. Porque si algo quedó claro tras esta resolución es que la Justicia puede ser lenta, pero cuando llega, tiene el poder de sanar heridas profundas.