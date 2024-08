Kun Agüero respondió las críticas tras su pelea con Davo: "Cabeza de termo"

El pasado jueves, los hinchas de boca sufrieron un peleado partido ante su rival Cruzeiro. Luego de la tanda de penales, el club azul y amarillo quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2024. Ante la derrota, Sergio Agüero más conocido como Kun, se enfrentó a David Emmanuel Dávila, reconocido en el mundo del stream como Davo Xeneize. Sin embargo, la fuerte discusión no quedó en Twitch y fue el futbolista quien se encargó de responder este viernes en su cuenta personal de X a todos los que cuestionaron su pelea.

Todo comenzó al terminar el partido, cuando Martin Pérez Disalvo, más conocido como "Coscu", se encontraba ante quien supo llevar la camiseta numero 9 de la Selección Argentina. Allí lo invitaron a streamear al fanático de Boca, quien rechazó la propuesta: "La verdad que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes, simplemente no tengo ganas, hoy después de que Boca pierda. Sepan entenderme, abrazo grande", contestó a través de un audio de WhastApp.

Kun Agüero en su estudio gamer.

El rechazo de Davo enfureció al Kun, quien además de darle un consejo de vida lo ninguneó: "La vuelta... nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer. La vuelta... mirá que esto da muchas vueltas. Seguramente ahora no necesitas de nadie, eh, pero va a haber algún momento en que vas a necesitar de alguien", habló ante las cámaras y millones de espectadores.

Los fanáticos de Dávila no tardaron en cuestionar los comentarios despectivos del ex futbolista y a través de X reprendieron cada una de sus palabras: "Si no era con vos porque lo bardeaste vos? Desubicado y mala leche con un pibe de 20 años, a veces hay que aprender a que te digan que no y a respetar un poco más, eso parece q no lo aprendiste", escribió un usuario de la plataforma.

Kun Agüero respondió las críticas de Twitter

El deportista citó aquel cuestionamiento: " Bue cabeza de termo que no entendés ", fue su respuesta. Además, otro joven se encargó de preguntarle en buenos términos por qué había "bardeado" al streamer: "Bien, todo el mundo piensa que no quiso hablar conmigo. Cosa que es mentira, el que quiso hablar con él, fue Coscu. "Y lo limpio", contestó.

El Kun dio por finalizada su pelea con Davo

Con los cientos de tweets que Agüero respondió, quedó en evidencia que su tiempo libre es incontable: "¿Si no quiso hablar de boca porque prendió stream?", fue su cuestionamiento ante el comentario de un cibernauta: " Ay mi Kun abuelo... Le tiraste hate diciendo que no necesitaba de nadie , todos sabemos que si lo llamaban era para montársela por Boca, simplemente el no quiso y se entiende, o vos si Argentina hubiera perdido la Copa América y Westcol te quiere llamar (ejemplo) para molestarte..."

Luego de una hora respondiendo a las consultas de los twitteros, Sergio Agüero decidió dar por finalizado el tema con su colega y lo redactó en el último tweet que se encuentra en su perfil: "Bueno gente, abrazo a todos, saludos y ya está el tema con Davo, todo bien. Él tiene su opinión como yo la mía. No pasa nada. Nos vemos pronto en stream", concluyó.