La amistad las unió y Alperovich las dividió: la pelea pública entre Marianela Mirra y la periodista que contó su verdad

La vida de Marianela Mirra siempre es una caja de sorpresas. La ex ganador de Gran Hermano desde hace años que busca mantener un perfil bajo, aunque le es imposible salir de las pantallas ya que siempre que hace algo es noticia. Así fue que su romance con el ex gobernador tucumano José Alperovich, la trajo de nuevo a la discusión pública. Ahora una pelea con la panelista de Crónica TV Mabel Gómez Romeo dividió la relación de amistad que las unía y motivó a que la tucumana le cuestione su accionar.

"Hola, Mabe. ¿Cómo va? Te escribo por las dudas continúe la novela. Espero no te presentes más como mi amiga, porque para tener amigas así es preferible darse un corchazo". Así, sin muchas vueltas, comenzó el chat en donde Mirra le recriminó su actitud periodística a quien fuera su amiga. Romeo, había hablado sobre muchas verdades de ella en El Run-Run del Espectáculo que conduce Lío Pecoraro.

El chat entre Marianela Mirra y Mabel Gómez Romeo.

"Toda mi familia vio Crónica ayer, aunque me dijeron que hoy continuaron. Dijiste cosas horribles. Es mejor llamarse a silencio si mi vida no te importa", reprochó la tucumana, quien puso especial énfasis en que Romeo no cerró "ningún tema" bien. "¿Pero sabés qué es lo que más nos dolió? Es que pusiste en duda mi salud mental", se sinceró Mirra.

"No soy de guardarme cosas y te lo tenía que decir: las cosas más horribles y fuertes las dijeron en tu programa. Innecesario todo, todo ese amor de tantas charlas que conté", lamentó la ex ganadora del reality más potente de Telefe. La desconfianza, evidentemente, pasa porque Mirra confesó muchas cosas a Romeo, que esta no se guardó únicamente para sí, sino que hizo periodismo con la información que le habían brindado en la intimidad.

Mensaje de Marianela Mirra en apoyo a José Alperovich

"Me dijeron que cómo puedo confiar en alguien así", sostuvo Mirra, en relación a la opinión de su familia respecto a la amistad que la unía a la periodista de Crónica TV. "Vos la vivís desde otro lugar, te hacés la experimentada. ¿Pero sabés qué? Yo no necesito que me defienda nadie, mucho menos vos. Tengo suficiente espalda", señaló la tucumana.

Para cerrar, Marianela disparó con la munición más gruesa que encontró, a partir de una relación de amistad que la unía con Romeo. "Y aunque fuiste más de lo mismo tirando mierda, yo en dos semanas voy a estar con la persona que amo y no sé si vos vas a estar siendo feliz con algo. Mirá qué ironía", reprendió, casi como si supiera qué le podría molestar más.