Nicki Nicole y el tema que le dedicó a Peso Pluma, tras los cuernos: la filosa letra y la advertencia "a futuro"

Pasó un mes de la escandalosa separación entre Nicki Nicole y Peso Pluma y todavía se le siguen sumando capítulos a la ocurrente historia de desamor. Es que, a pesar de que el cantante decidió llamarse a silencio tras su infidelidad no mostrándose en sus redes y suspendiendo los shows en Latinoamérica, la oriunda de Rosario hizo todo lo contrario: un comunicado informando la separación, indirectas en sus shows y una nueva canción dedicada 100% para él.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Un día antes del 14 de febrero, las redes estallaron con un video que en cuestión de minutos se hizo totalmente viral: Peso Pluma retirándose de la mano de una mujer en un casino en Las Vegas y dirigiéndose para pasar la noche junto a ella. Lo paradójico fue que nada más ni nada menos cinco días antes, Nicole y el mexicano asistieron a la premiación de los Grammys y se mostraron sumamente enamorados, por lo cual la indignación de sus fanáticos fue mucho peor.

Aquel video difundido por un usuario de Twitter -ahora X- se hizo viral en cuestión de segundos por lo que sin antes de conocer la palabra de los protagonistas, ya era noticia que Peso Pluma le había sido infiel a Nicki tras siete meses de relación. Sin embargo, el oriundo de México decidió llamarse a silencio -hasta el momento lo mantiene- y fue ella quien dio la cara con un "profundo dolor".

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", rezaba el breve comunicado que escribió en su cuenta oficial de Instagram confirmando la separación. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", culminó.

La historia de Nicki Nicole que confirmó los cuernos de Peso Pluma.

A decir verdad, el error lo tuvo al varón de la relación, pero las únicas dos que decidieron afrontar la situación fueron las mujeres que quedaron siendo protagonistas de la infidelidad. Nicole hizo su parte con aquel comunicado y al día siguiente, Sonia Sahar, hizo lo propio con un video posteado en sus redes en el cual confirmaba que Peso Pluma jamás le mencionó estar en pareja y que ella no sabía nada porque "no conocía" a la trapera.

En el lapso del mes que pasó, el creador de la frase "Compa, qué le parece esta morra" decidió llamarse a silencio, no mostrarse en ningún ámbito y hasta suspendió por "problemas personales" los shows que tenía pactados en Chile, Paraguay y Perú justamente porque todas sus redes sociales se colmaron de comentarios negativos convirtiéndose en una persona sumamente repudiable.

Por su parte, la ex novia de Trueno hizo todo lo contrario: un comunicado afirmando la separación y en su primer show después de la ruptura, le dedicó una fuerte indirecta no sólo a Peso Pluma, sino que aprovechó para cantar la canción "Mamichula", que tenía con el oriundo de La Boca, con una sonrisa muy típica en diversas frases de sus estrofas.

Nicki Nicole en el Movistar Arena.

En aquel mismo show de Guatemala, en donde la mayoría de las personas son súper fanáticos de Peso Pluma, Nicole le dejó un palito bien marcado al mexicano en su propio país. Mientras cantaba la canción que tiene en conjunto con Reels B, tras hacer sonar el fragmento que dice "Vas a tener que elegir si la quieres a mí o si la quieres a ella", la trapera le agregó como extra "Querela a ella, amor", dando a entender que no hay posibilidad de regresar después de la infidelidad.

Ahora, volvió a ir a la carga contra su ex, pero con algo mucho más viral: una canción. En su noveno Movistar Arena y último de su gira de shows llamado "Alma", dio un breve discurso agradeciendo a las más de 90 mil personas que se acercaron en diferentes fechas para escuchar su música e hizo hincapié en que la última etapa de su vida le sucedieron muchas cosas, principalmente la separación.

Nicki Nicole mediante su show.

"Como saben, este último tiempo me estuvieron pasando muchas cosas. Esto me hizo darme cuenta de que todos disfrutamos y también sufrimos por amor. Me di cuenta que siempre sano a través de la música y que siempre canalizo todo ahí", describió, dando a entender que lo sucedido con Peso Pluma también le servirá para lanzar nuevas canciones.

Y sin más, afirmó ante todo el público que su próximo lanzamiento tiene que ver con todo lo que le tocó vivir el último tiempo con respecto a su separación, y que sin dudas fue inesperado porque culminó con un concepto totalmente distinto a lo que ella creía que era el amor.

A pesar de que cantó sólo una parte y acapella, Nicole adelantó una parte de su nueva canción. " Entendí que el amor si algún día se acaba entonces no fue amor, y que las espinas también hacen parte de la flor. Que vos tenés precio pero yo tengo valor, sé que sos jugador, pero conmigo bebé te equivocas ".

La gente que estaba presenciando ese momento saltó, aplaudió y gritó totalmente exaltada porque es la primera vez que la trapera se decide a realizar una canción tan dirigida hacia una persona. Por último, adelantó: " Yo todo te di y vos como si nada te fuiste con otra. Pero yo me curo solita no es la primera vez que estoy rota, ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota ".

A decir vedad, a pesar de las palabras de Nicole, el comunicado, las indirectas y el adelanto de su nueva canción, nada fue suficiente para que Peso Pluma decidiera romper el silencio afirmando el error o dando su punto de vista por la separación, y ahora es toda una incógnita saber si el mexicano le redoblará la apuesta o seguirá cabizbajo siendo repudiado por, principalmente, Latinoamérica.