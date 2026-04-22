La defensa de Callejón pidió la detención inminente de Ricky Diotto por amedrentar a testigos

El abogado de María Fernanda Callejón, Martín Miguel de Vargas, pidió la detención inminente de Ricardo Diotto, en el marco del juicio por violencia de género en su contra y tras acusarlo de querer amedrentar a una testigo que no quiso declarar este miércoles en los Tribunales de Campana luego de que el odontólogo la fotografiara y grabara de forma intimidante durante el bautismo de su hija y sus compañeros y compañeras.

De acuerdo a la información que contó Débora D'Amato al aire de A la tarde, el programa que integra en América TV, la declaración testimonial de Callejón que se realizó durante este miércoles duró más de siete horas y fue en ese marco que De Vargas pidió la detención de su ex pareja, al denunciarlo por "hostigamiento a testigos y peligros procesales", en relación a los actos intimidatorios que efectuó contra una testigo.

"Esta disputa está en la etapa más crítica. Uno ve a los dos a flor de piel cuando tienen que declarar. Ambos lloran", relató D'Amato, quien describió lo que sucedió durante la comunión de la hija que tienen en común, donde había varias personas que "estuvieron cara a cara en esta declaración".

"En la comunión había testigos que tenían que declarar. Gente que vivió el día a día. En ese momento había una mujer con más de dos hijos y lo que empezaron a notar los presentes, sobre todo María Fernanda, es que le sacaban fotos, la grababan, mientras que Diotto se acercaba a dialogar con una de las testigos de la causa", indicó D'Amato en base a lo detalló Callejón.

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón, enfrentados

Según explicó, "el más chiquitito de los hijos de esta mujer se largó a llorar" y "quisieron irse de la comunión", a partir de estos gestos intimidantes de Diotto. Esta situación explotó luego de que la testigo en cuestión no quisiera hacer su declaración durante la última jornada del juicio, lo que motivó el pedido de prisión del letrado.

El último martes Diotto había pedido la tenencia de Giovanna por la acusación acerca de que vivía con su madre en un hotel, aunque la estrategia no prosperó porque la actriz cambió de domicilio. "Hoy no está en condiciones de pedir la tenencia porque Callejón ya alquiló un departamento", señaló D'Amato.