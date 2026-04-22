Gustavo Méndez desafió el bozal legal de Wanda Nara: "Quiere mi billete"

El periodista Gustavo Méndez bromeó en relación al bozal legal de Wanda Nara, cuestionó a su abogada Ana Rosenfeld, en relación a la medida cautelar que le impuso la Justicia a él y que, según informó, no se lo hicieron a ningún otro comunicador. Al aire de El Trece, apareció con una cinta de papel que le tapaba la boca, mientras Moria Casán le daba pie a su descargo.

"Me saco el bozal", soltó tras tirarse la cinta de su rostro. Luego leyó la publicación de la letrada: "Falsa la información que se brinda sobre la medida cautelar contra Gustavo Méndez. La única prohibición es referirse a las menores en todo lo relativo al expediente y a la vida privada de las niñas".

"Algo que hicieron todos los programas", contestó Méndez. "A la única persona a la que le mandaste una cautelar es a mí", protestó enseguida, mientras mostraba los papeles que ya había expuesto en su programa La Posta, donde también se quejó con dureza de la "persecución" que aseguró sufrir.

Por otro lado, Méndez deslizó con mucha ironía, la multa establecida en los documentos en caso de que se refiera a las hijas de Mauro Icardi. "A vos y a Wanda Nara tengo varias cosas para decir. ¿Sabés por qué? Porque quiere mi billete. Me pide $1.500.000", expresó con sarcasmo.

Ana Rosenfeld es la abogada de Wanda Nara y la autora de la medida cautelar contra Méndez.

Enseguida, la conductora del ciclo La Mañana lo apoyó con un comentario en relación a las últimas novedades sobre sus ingresos. "Parece que cobra muy poco", lanzó Moria. "Y hace cosas gratis. Quiere vivir de las apuestas online", continuó Méndez, con una acusación nueva para incorporar contra ella.

La noche anterior, al aire de su programa, el periodista había dicho que Wanda se estaba "metiendo" con su "fuente de laburo". "Yo laburo con información. Y peleo el mango como todos los argentinos. ¿Me querés poner una multa? Poneme una multa. ¿Me querés callar? Allá vos. Lo podés hacer por vías judiciales. Yo voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo, que es defender la verdad", explicó.