La foto prohibida: Facundo Moyano le mandó a Moria una postal con Candela Arizaga desde Madrid

"Picture enviada por Moyano". Con esas tres palabras, Moria Casán subió a su Instagram una imagen que en la Justicia argentina cayó como una bomba: Facundo Moyano y Candela Arizaga, juntos y sonrientes en Madrid. Desde La Mañana con Moria la anunciaron como exclusiva el miércoles.

La postal no es un simple recuerdo de viaje. Sobre el sindicalista pesa una orden de restricción que le prohíbe acercarse y comunicarse con la joven, dictada en la causa donde está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Facundo Moyano

No fue casualidad. La diva lo había entrevistado semanas antes del viaje a Europa y el exdiputado la eligió como vocera de su romance. Le mandó la foto para que la hiciera pública, y ella cumplió.

Moyano ya tenía preparado su argumento. "No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero. Candela llora todos los días y queremos estar juntos", había dicho ante la posibilidad de que la Justicia actúe por el encuentro en España.

Facundo Moyano le mandó a Moria una postal con Candela Arizaga desde Madrid

En los tribunales no parecen tan convencidos y es por eso que Arizaga deberá pasar por nuevas pericias en las próximas semanas.

Pero, ¿cómo empezó el escándalo? Hay que volver a la madrugada del 4 de agosto. Esa noche, Arizaga fue vista corriendo por las calles de Belgrano después de salir del edificio donde vivía Moyano. El episodio terminó con el gremialista detenido y luego imputado.

Candela Arizaga

Fue una noche confusa, y la investigación también puso la lupa sobre un presunto consumo de estupefacientes. Moyano lo negó días después en Telefe: "Yo no consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción", dijo y una vez excarcelado, le fijaron reglas de conducta, entre ellas la prohibición de cualquier contacto con Arizaga. Según la Fiscalía, no la habría respetado por mucho tiempo.

En septiembre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3 porteña sumó una imputación por desobediencia. La sospecha: un encuentro entre ambos en el Aira Apart Hotel Buenos Aires.

Los investigadores comprobaron que Moyano se hospedó en la habitación 603 entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, y analizaron las cámaras del lugar aunque no encontraron ningún registro a nombre de Arizaga. Lo que sí apareció fue un dato incómodo: el peritaje de sus celulares detectó que ambos teléfonos se conectaron a antenas cercanas al hotel en distintos momentos de septiembre.

La respuesta de Candela Arizaga

La protagonista de la foto no se quedó callada. Arizaga compartió la imagen en sus historias de Instagram y le agregó un mensaje cargado de romanticismo: "Recuerden... cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos". La frase convierte en épica amorosa un viaje que los tribunales miran de otra manera: como una forma de esquivar una medida judicial.