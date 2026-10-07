Robertito Funes Ugarte se quejó porque dejó de estar en relación de dependencia y ahora es monotributista

Robertito Funes Ugarte se refirió a su presente laboral en Telefe y expresó su incertidumbre sobre la continuidad de su vínculo con el canal. Durante una charla en el programa Tarde de Rosca, de La Casa, el periodista realizó un descargo y aclaró que nunca presentó su renuncia a la señal, aunque reconoció que todavía no tiene en claro cómo continuará su situación contractual.



El conductor manifestó sus dudas sobre su futuro dentro de Telefe y dejó en evidencia que existen cuestiones pendientes de definición respecto de su relación laboral con la emisora. "Además de ser 'talento' soy empleado en blanco, o era empleado en blanco, por eso estoy hablando medio indefinido, sería empleado en blanco o estaría en situación de empleado en blanco".

Y su descargo anuncia algo sabido en el medio, que el canal de las pelotas fue comprado por un nuevo grupo empresario, y estos nuevos dueños introdujeron modificaciones. "Algunas bastante cuestionables", puntualizó Rober, que graficó: "Cuando un grupo empresario compra una empresa compra también a la gente que trabaja dentro de ellos. O sea, tenés el valor agregado de la empresa (...). Yo estoy dentro de los talentos que están en blanco, es decir, con mi sueldo, etc, etc, etc. Me avisan hace un mes que no iba a pertenecer más a esta modalidad y que iba a empezar a facturar".

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Sus declaraciones generaron repercusión en las redes sociales, donde comenzó a circular el fragmento de la entrevista en el que habla de su situación profesional. Y aclaró que le resta acordar qué va a pasar con los ocho años de aportes y de empleo registrado que ya tiene con el canal. "Me dieron un contrato para firmar, pero cuando lo empecé a leer, algo no me cerraba... Son cosas que pasan, pero todo se tiene que consensuar y tiene que haber un reconocimiento económico. En este caso, hasta el momento, estamos en conversación con la gente que se haría cargo de la situación", aclaró Robertito.

Funes Ugarte es fiel defensor de las ideas de la libertad, y lo expresa en sus múltiples plataformas, sobre todo en su pantalla en el canal LN+, donde conduce el noticiero matinal y hace las veces de notero, donde -por ejemplo- recibe los piropos de la mismísima Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, confesa admiradora del trabajo del ex fanático cristinista reconvertido en furioso Anti K primero y en severo militante violeta micrófono en mano.

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En otra parte de su descargo, el comunicador aseguró que no lo convocaron para realizar algún móvil durante la despedida de Lionel Messi en El Monumental, y sentenció: "No me llaman, me piden que vaya a facturar... Entonces dije no estarán contentos conmigo, me querrán mandar una señal... Uno de mis fuertes son los móviles en la calle, con la gente, pero no me llamaron".

"No hubo ninguna reunión. Hoy estoy en un limbo, tengo que arreglarlo con abogados y contadores, pero me gustaría que esto se solucione pronto. Hasta el momento me piden que yo pase a facturar, sin darme un peso extra, es decir que mis ocho años quedan allí. Me parece interesante que cerremos un número", concluyó Robertito Funes Ugarte.