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Yanina Latorre se vengó de la peor manera de la mamá de Tini Stoessel

Mariana Muzlera escribió "el karma funciona siempre" y la conductora se lo tomó bastante personal. Le respondió con el conflicto con Tini y cerró con una foto de Lola Latorre.

07 Octubre de 2026 13:37
Yanina Latorre
Yanina Latorre

Yanina Latorre no deja pasar una, y menos si viene de alguien con quien alguna vez tuvo un vínculo de amistad. Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, publicó una historia con una frase corta y venenosa: "El karma funciona siempre". No nombró a nadie, pero en las redes muchos leyeron una indirecta para la conductora.

El contexto ayudaba a la sospecha. Yanina venía de días de insultos por la reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi que salpicó a su mamá y a su hermana. Varios usuarios de X interpretaron que Muzlera se estaba burlando de ese escándalo familiar.

Yanina Latorre en mejores épocas con la mamá de TIni
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La esposa de Diego Latorre recogió el guante desde sus historias de Instagram. "¡Mirala, qué atrevida! No me escondo. Siempre doy la cara. No le tiro piedras a los periodistas. Estoy tan limpia que aunque no haya hecho nada, hablo", disparó.

Después fue al hueso. Con Muzlera envuelta en un conflicto económico familiar con su hija, Yanina eligió ese flanco: "A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando 'dinero' con un hijo".

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La venganza de Yanina Latorre
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Faltaba el remate, y fue el más cruel. Yanina publicó una foto de Lola Latorre, recién llegada de Francia después de participar de la Paris Fashion Week. "Y ahora te dejo, llegó mi hija", cerró.

No hizo falta más. Mientras Muzlera atraviesa una pelea pública con Tini por los derechos de su vida y obra artística, la conductora le enrostró que ella y su hija se llevan bien. La venganza fue una postal de la vida familiar que la otra hoy no puede mostrar.

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Qué dijo Yanina Latorre sobre las entradas para la despedida de Messi

El origen del enojo está en lo que pasó en los últimos días. La mamá de la conductora y su hermana Maite quedaron expuestas en las redes por ofrecer tickets para el partido del martes en el Monumental.

Yanina Latorre
Yanina Latorre

Yanina se despegó en su programa de radio, por El Observador. "Hace dos días que me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver. Yo soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal o de la venta de entradas de AFA o de la reventa o como lo quieran llamar", dijo.

Y apuntó contra su propia hermana: "Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja, que tiene 86 años, que es una bol... Y mi hermana, lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá. Porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro".

Con el frente interno todavía caliente, Yanina Latorre eligió no quedarse callada ante la mamá de Tini Stoessel. Muzlera, por ahora,  se quedó en el molde y no respondió ni una sola palabra. 

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