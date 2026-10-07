Era jugador de Aldosivi, se convirtió en DJ y fue condenado a prisión por venta de drogas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra Alberto Daniel Navarro, exjugador de Aldosivi y DJ, y Esteban Freiz, promotor de fiestas y vinculado al ambiente del póker, por comercializar drogas de diseño en el circuito nocturno de Mar del Plata.

Navarro, conocido como "Beto", deberá cumplir una pena de cuatro años y ocho meses de prisión por comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil. Freiz, apodado "Tuti", fue condenado a cuatro años y cuatro meses por comercio de estupefacientes.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensas y quedó cerrada la revisión judicial de las sentencias dictadas contra ambos acusados.

La investigación determinó que Navarro vendió estupefacientes entre agosto de 2021 y los primeros meses de 2022. Las operaciones, de acuerdo con el expediente, incluían ventas desde su casa, entregas a domicilio y contactos en fiestas electrónicas.

El exfutbolista había integrado el plantel de Aldosivi a fines de los años 80 y comienzos de los 90. Después de su carrera deportiva, se dedicó a trabajar como DJ en eventos de música electrónica de Mar del Plata. Freiz, en tanto, se desempeñaba en relaciones públicas de boliches y promocionaba fiestas.

La causa, a cargo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense y del fiscal Leandro Favaro, reunió más de 500 horas de escuchas telefónicas, además de seguimientos y filmaciones encubiertas. Esas medidas permitieron reconstruir el presunto circuito de entregas y la relación entre los dos acusados.

Así, los investigadores habían detectado movimientos vinculados con entregas de drogas en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la zona de la avenida Güemes. La causa apuntó a una clientela relacionada con la actividad nocturna y las fiestas electrónicas.

Navarro fue interceptado mientras circulaba en su auto con 75 comprimidos de MDMA, 4,6 gramos de "cristal" —MDMA en estado puro— distribuidos en cinco tubos acrílicos, tres bolsas con ketamina en polvo violeta y 63 pastillas de clefedrona. También llevaba dinero y una balanza de precisión.

El Tribunal en lo Criminal N.º 4 de Mar del Plata condenó a los imputados en 2024. La decisión fue ratificada por el Tribunal de Casación bonaerense y, más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó un planteo de las defensas. El rechazo de la Corte Suprema dejó las penas firmes.