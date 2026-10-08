Callejero Fino salió de prisión y protagonizó un desgarrador reencuentro con su hijo

Después de varias semanas tras las rejas, Callejero Fino volvió a su casa, aunque su situación judicial todavía está lejos de resolverse. La Justicia le concedió el beneficio de continuar cumpliendo la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y su regreso estuvo marcado por un momento que conmovió a sus seguidores: el reencuentro con su hijo, Karim Yadiel.

La escena quedó registrada en un video que compartió en sus redes sociales Jessica Belén, pareja del cantante, quien mostró los primeros minutos del músico en su vivienda de Pilar después de haber permanecido detenido.

Callejero Fino detenido

En las imágenes se observa cómo el pequeño, apenas reconoce a su papá, corre desesperado hacia él para abrazarlo. Entre lágrimas, padre e hijo protagonizaron un reencuentro cargado de emoción, después de varias semanas separados por la situación judicial del artista: "Hola, papi", se escuchó decir a Callejero Fino mientras sostenía al nene entre sus brazos. Sin poder contener el llanto, el cantante agregó una palabra que hizo todavía más conmovedor el momento: " Perdón ". Lejos de cualquier reproche, la respuesta del menor fue tan sencilla como desgarradora: "No pasa nada", le contestó mientras también lloraba. El abrazo se extendió durante varios segundos, hasta que el músico volvió a expresarle su cariño con un sentido "Te amo".

El video no tardó en circular por las redes sociales y generó una fuerte repercusión entre los seguidores del referente del RKT, quienes celebraron que pudiera reencontrarse con su familia, aunque su regreso a casa no significa que haya recuperado la libertad plena ni que la causa judicial esté cerrada.

📹 Callejero Fino salió de la cárcel y se reencontró con su hijo La justicia determinó que continúe en domiciliaria https://t.co/t1iuxczn18 — Fefe (@fedeebongiorno) October 8, 2026

Una de las personas que también se hizo eco de las imágenes fue La Joaqui, íntima amiga de Callejero Fino, quien compartió el emotivo registro en sus propias redes sociales y se sumó a la alegría por el regreso del artista a su hogar.

Por qué estuvo detenido

Detrás de las imágenes familiares hay una causa judicial que todavía continúa su curso. Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, fue detenido el pasado 30 de agosto, luego de que efectivos policiales lo interceptaran mientras circulaba en un vehículo sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un arma de fuego con la numeración limada dentro de la camioneta, un hallazgo que dio inicio a la investigación y complicó la situación procesal del músico.

Callejero Fino volvió a su casa, aunque su situación judicial todavía está lejos de resolverse

Uno de los puntos centrales de la causa fue la reconstrucción de los movimientos del vehículo durante las 48 horas previas al operativo policial. Según la Fiscalía, las medidas de prueba permitieron establecer que el cantante habría sido la única persona que condujo la camioneta durante ese período.

Esta conclusión debilitó la explicación que había presentado el artista, quien sostuvo que otra persona podría haber dejado el arma dentro del vehículo sin su conocimiento. Sin embargo, para los investigadores, los elementos reunidos no respaldaron esa versión. A la investigación se sumó otro factor que pesó en el análisis judicial: ya contaba con antecedentes penales por una condena por robo a mano armada , que había cumplido antes de alcanzar la popularidad en la escena musical.

Callejero Fino ya tuvo prisión domiciliaria en el pasado

En ese contexto, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para solicitar que permaneciera detenido mientras avanzaba la causa. Uno de los principales argumentos fue el riesgo de fuga, motivo por el cual se impulsó la prisión preventiva.

Finalmente, la Justicia autorizó que Callejero Fino continuara cumpliendo esa medida en su domicilio de Pilar, lo que le permitió regresar junto a su pareja y su hijo después de varias semanas de detención.