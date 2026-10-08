Galperín le dijo "Fuck off" al alcalde de Nueva York: ¿Le moverá el amperímetro?

Catorce millones contra 6.717. Ese es el marcador entre el mensaje que publicó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la respuesta que le dejó Marcos Galperín en X. El dueño de Mercado Libre, acostumbrado a mover deudas mínimas de trabajadores y trabajadoras que luego cobra con impuestos estrafalarios, esta vez apenas hizo cosquillas.

La respuesta del empresario fue corta: "Fuck off", algo así como "andate a la mierda". Sin argumentos, sin datos y sin mencionar ninguna frase concreta del texto al que contestaba. Lo dejó debajo del posteo de la cuenta oficial @NYCMayor y siguió su camino.

Zohran Mamdani

Al cierre de esta nota, el mensaje de Mamdani sumaba 14 millones de visualizaciones, 113.000 "me gusta", 16.000 reposts y 21.000 respuestas, según los datos visibles en la plataforma. El de Galperín juntaba 6.717 vistas. Si la idea era incomodar al alcalde, el amperímetro ni se enteró.

El texto que desató el enojo del empresario no fue un tuit al pasar. Fue el primer mensaje de Mamdani en un aniversario del ataque como alcalde, cargo que ocupa desde el 1 de enero de 2026. Antes había derrotado en las urnas al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

El mensaje de Zohran Mamdani y la escueta respuesta de Marcos Galperín

Socialista democrático y crítico declarado del gobierno israelí, arrancó por el dolor de las víctimas de Hamás: "Este día es profundamente doloroso para tantos neoyorquinos. Marca tres años desde los horrendos crímenes de guerra del 7 de octubre. Ese día, Hamás mató a más de 1.100 israelíes y secuestró a 251 personas más. Lloramos junto a nuestros muchos amigos y vecinos que aún cargan esa pérdida impensable".

Después llevó el foco a Gaza: "El sufrimiento no comenzó ni terminó ese día. En cambio, continuó a través del devastador y continuo genocidio del gobierno israelí en Gaza, en el que ha matado a más de 74.000 palestinos —incluyendo a más de 21.000 niños—. Incluso desde el llamado alto al fuego, más de 1.400 palestinos han sido asesinados".

Marcos Galperín

Siguió con ejemplos concretos: "Ese sufrimiento se ha intensificado con cada bomba israelí lanzada sobre ambulancias esperando fuera de hospitales, cada ataque con drones dirigido a un edificio residencial o a un periodista, y cada envío de ayuda alimentaria rechazado en un cruce fronterizo", expresó y le habló a su propio país: "Muchos neoyorquinos están lidiando con este duelo insoportable, y lloramos junto a ellos —todo mientras sabemos que nuestros dólares en impuestos financian estos crímenes de guerra—".

El cierre fue un reclamo a Washington: "Tres años después, debemos rechazar aceptar un mundo en el que la ocupación y el 'apartheid' continúen, donde los crímenes de guerra se encuentren con la impunidad, y nuestro gobierno federal continúe su complicidad con cada envío de armas". Y la última línea: "Para honrar a los muertos, debemos luchar por un mundo en el que cada persona pueda vivir con libertad, seguridad y dignidad".

Zohran Mamdani nuevo alcalde de Nueva York

Ante ese texto, Galperín eligió dos palabras. Lo cierto es quel "Fuck off" no salió de la nada. Cuando Mamdani ganó la elección en noviembre de 2025, el empresario ya había llenado su cuenta de X de publicaciones en su contra. En una se leía: "Un comunista tercermundista ganó en Nueva York porque Nueva York es ahora una ciudad tercermundista".

Otra mostraba la Estatua de la Libertad con la leyenda "A la mierda, me mudo a Florida". También compartió un texto que calificaba el triunfo como "una sentencia de muerte" para la ciudad y pedía "detener la migración masiva y acelerar las deportaciones".