La Sole cambió un poncho por una casaca y se llevó las tarjetas del partido

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con el partido amistoso ante Benín emocionó a toda la Argentina y el mundo. El partido terminó con victoria del seleccionado nacional por 3 a 0 con un gol de penal del capitán. En la previa con shows musicales de cumbia y post partido se vivieron momentos de profunda emoción en los presentes en el estadio de River Plate y también a través de la televisión en la transmisión en vivo.

Tras el fallido show del Grupo Cali, que apenas pudo tocar un minuto a causa de unos desperfectos técnicos, su comprovinciana Soledad Pastorutti se hizo cargo del micrófono para emular una de sus performances más épicas. Como aquella vez con Diego Armando Maradona sobre el escenario, La Sole volvió a cantar "Brindis", esta vez para Leo Messi y para los 80 mil presentes, que corearon junto a ella el hit.

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Mientras la cámara enfocaba a la artista, se observó como un guardia de seguridad privada se desmayó detrás y fue asistido por sus compañeros y parte del cuerpo médico que lo asistió al instante. En la escena que duró apenas unos segundos se vio como el hombre de seguridad se desvaneció y rápidamente fue contenido por las personas que se encontraban cerca.

Pero Soledad volvió a lucirse. Y los jugadores la aplaudieron. Y más: Agustín Giay, lateral derecho de la selección que juega en el Palmeiras brasileño y que fue uno de los héroes de la noche (a él le hicieron el penal que Messi cambió por gol) efectuó un insólito y simpático video. Mientras el astro rosarino hablaba ante los hinchas, Giay se acercó a la cantante y le propuso un particular intercambio: su camperón de la Selección por el poncho celeste y blanco que ella llevaba puesto.

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La artista aceptó de inmediato y terminó luciendo la campera albiceleste, mientras el actual defensor de Palmeiras se quedó con el tradicional poncho. La escena provocó las risas de varios futbolistas, que todavía permanecían sobre el campo después del homenaje al capitán. El divertido momento quedó registrado en un video y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

La Sole, además, se llevó otro recuerdo de la noche. Messi le regaló las tarjetas amarilla y roja que el árbitro chileno Fernando Véjar le había entregado minutos antes al Diez. Así, entre emoción, homenajes y una escena inesperada, la cantante terminó llevándose varios recuerdos de una noche histórica para la Selección.























