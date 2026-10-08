Wanda Nara no perdona ni en MasterChef: aprovechó para tildar de "mentirosa" a la China Suárez

Desde que se puso al frente de MasterChef, Wanda Nara dejó en claro que no piensa limitarse a presentar los desafíos culinarios y probar los platos de los participantes. Fiel a su estilo, la empresaria aprovecha cualquier conversación para tirar comentarios filosos, hacer preguntas incómodas y deslizar palitos que, muchas veces, parecen tener destinatarios bastante claros.

Y esta vez no fue la excepción. En medio de un intercambio con la China Ansa y Rocío Robles, la mediática encontró la oportunidad perfecta para lanzar una frase que muchos interpretaron como un nuevo palito contra la China Suárez, con quien mantiene una extensa historia de enfrentamientos mediáticos.

Wanda Nara hace de las suyas en Masterchef

Todo comenzó cuando la conductora se acercó a las participantes para conocer cómo habían vivido el desafío de la jornada. En esta oportunidad, la China Ansa había trabajado en equipo con Rocío Robles, una experiencia que Wanda decidió comparar con su anterior participación junto a la Negra Vernaci. "China, ¿lo pasaste mejor que con la Negra Vernaci? Tenés otra cara hoy", disparó la empresaria, poniendo a la periodista en una situación incómoda. Sin embargo, Ansa intentó esquivar cualquier polémica y respondió con diplomacia: "La pasé bien en las dos oportunidades".

Pero Wanda no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de sacarle una respuesta más comprometida. Por eso, redobló la apuesta con una pregunta que obligaba a su compañera a elegir entre las dos participantes: "Si hay dos salvavidas en el medio del mar, ¿a quién se lo tirás? ¿A Rocío o a la Negra?", insistió la conductora, mientras esperaba una definición que pudiera generar alguna reacción dentro del estudio.

Wanda Nara puso incomoda a la China Ansa

Lejos de entrar en el juego, la China encontró una salida tan inesperada como diplomática. "Las salvo y me hundo", contestó, dejando en claro que no estaba dispuesta a elegir entre sus compañeras.

Sin embargo, fue justamente esa respuesta la que le sirvió a Wanda para lanzar el comentario más picante de la noche. Con una sonrisa y sin mencionar directamente a Eugenia Suárez, la conductora disparó una frase que inevitablemente recordó a su histórica rival: " Tenías que ser 'China' para mentir así ".

WANDA CONTRA LAS CHINAS - "Se tenia que llamar china para mentir así. salió al aire, lo dije o lo pensé La China Ansa: "Esta vez se la dejo pasar" #MasterChefCelebrity — Gotii (@gotii_cm) October 8, 2026

Como si recién hubiera tomado dimensión de sus propias palabras, la empresaria buscó la complicidad del jurado y preguntó, entre risas: "¿Lo dije?". Germán Martitegui no dejó pasar el momento y le siguió el juego con una respuesta que terminó de coronar la escena: "No, lo pensaste".

Así, lo que había comenzado como una conversación sobre el desempeño de las participantes terminó convirtiéndose en otro de los momentos más filosos del reality. Sin nombrar a la China Suárez, Wanda Nara volvió a dejar una indirecta servida en bandeja, demostrando que, en la cocina de MasterChef, las internas y los comentarios picantes también forman parte del menú.