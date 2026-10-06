Quedó en libertad el conductor acusado de provocar el choque en el que murió un bebé de 10 días en Punta Lara

El conductor involucrado en el choque que terminó con la muerte de Tadeo Ledesma, un bebé de apenas diez días, recuperó la libertad luego de ser demorado e identificado por la Policía Bonaerense. El trágico episodio ocurrió durante la noche del domingo en Punta Lara, partido de Ensenada.

El hombre fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, vecino de Ensenada y trabajador de Aguas Bonaerenses. Según la información oficial, conducía una Ford Ecosport gris plata que impactó contra una Fiat Fiorino en la que viajaban Tadeo y su familia.

La camioneta Ford EcoSport conducida por Pacheco

Dentro de ese vehículo se encontraba Yazmín Jaimon, de 24 años y madre del bebé, además de una hermana de Tadeo, de tres años. Los dos menores resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata, donde finalmente se confirmó la muerte del recién nacido.

Hasta el momento, la información disponible no permite determinar si Tadeo y su hermana viajaban en sillas de seguridad infantiles al momento del impacto, una circunstancia que también podría formar parte de las pericias destinadas a reconstruir lo ocurrido. El accidente se produjo en el cruce de Almirante Brown y 106, en Punta Lara, y se trató de un choque múltiple en el que también estuvo involucrado un Volkswagen Up, en el que circulaban otras tres personas. Tras el hecho, Pacheco fue trasladado a la Comisaría 2ª de Ensenada, donde fue fichado. Sin embargo, de acuerdo con los registros del caso, no quedó detenido, sino que permaneció demorado y posteriormente recuperó la libertad .

Oscar Pacheco, el principal acusado, fue liberado

El reporte policial consignó, además, a tres personas imputadas en el marco de la investigación. Entre ellas figura Iván Leonel Ledesma, padre de Tadeo, vecino de Punta Lara y registrado en documentación oficial como esposo de Yazmín.

La causa fue iniciada por el delito de homicidio culposo , una figura excarcelable de acuerdo con la legislación argentina. La investigación quedó en manos de la UFI N°10 de La Plata, especializada en delitos culposos, a cargo del fiscal Carlos Vercellone. Ahora, el objetivo de la Justicia será reconstruir con precisión la mecánica del choque y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el siniestro que terminó con la vida del bebé.

El mensaje de la mamá de Tadeo

Horas después de la muerte de su hijo, Yazmín Jaimon utilizó su cuenta de Facebook para despedirlo con un conmovedor mensaje. A comienzos de la tarde del lunes, publicó unas palabras en las que expresó el dolor por la pérdida: "Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida. Solo dame fuerzas hijito que estoy destruida . Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy Perfecto para estar en este mundo", escribió.

La mama de Tadeo conmocionó con un mensaje de despedida para su bebé

La publicación cobró todavía más fuerza por el contraste con las imágenes que la joven había compartido apenas horas antes del accidente. En ellas aparecía amamantando a Tadeo después de bañarlo y celebraba la llegada del recién nacido a su vida: "¡Estoy enamorada de vos, hijo! Me llenaste el corazón con tu llegada. Tadeo, sos único mi vida", había escrito la madre antes de que el choque cambiara para siempre la historia de la familia.