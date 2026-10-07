Filtraron los chats de la mamá de la China Suárez a la modelo del like de Icardi: "Me vas a conocer"

La mamá de la China Suárez se metió de lleno en el barro. Marcela Riveiro le mandó mensajes privados por Instagram a Rocío Galera, la modelo cordobesa que confirmó que Mauro Icardi le había dejado unos "me gusta". Los chats se filtraron y el escándalo estalló.

Las capturas no dejan lugar a la sutileza. "Mamarracho", le escribió la señora a la modelo. Y remató con una advertencia: " Te metés en su relación y me vas a conocer ".

China Suárez y su mamá Marcela Riveiro

Fue la propia Galera quien le mostró los mensajes a Juan Etchegoyen, el periodista al que antes le había confirmado los likes del futbolista. Así, lo que nació como un reproche por privado terminó expuesto.

Lo que no se sabe es si Riveiro actuó por su cuenta o con el aval de su hija. Hasta ahora, ni ella, ni la China ni Icardi hicieron un descargo público sobre las capturas aunque el trasfondo es conocido: hace unas semanas, todo habría temblado en la "casa de los sueños" de Nordelta cuando trascendió que el delantero andaba dando corazones en el perfil de una mujer a la que ya lo habían vinculado en el pasado.

La captura de pantalla que filtró Juan Etchegoyen

El dato lo había dado Etchegoyen a fines de septiembre en Mitre Live. "A Maurito se le fue el dedo y empezó a likear fotos de una mujer que en su momento fue vinculada a él. Estoy hablando de la modelo cordobesa Rocío Galera que me confirma esto que estoy contando", disparó.

Según su relato, el arrepentimiento llegó tarde. "El fin de semana Maurito empezó a likear fotos y luego cuando se dio cuenta de lo que había hecho les sacó su like, pero estuvo varios minutos el like puesto. Obviamente distintas personas me empezaron a mandar captura de pantalla", contó.

Rocío Galera

"Todo esto me lo confirma Rocío, además, porque ustedes saben que yo periodismo de redes no hago. Pero ahora que tengo la palabra de la protagonista, lo cuento. Maurito le dio likes a Galera", sumó. El propio periodista puso el freno: "No sé cómo le caerá a Eugenia esto, por supuesto que esto no significa que Icardi haya tenido algo con Rocío pero sí llama la atención".

Galera no esquivó la pregunta y confirmó todo con un mensaje breve. "Hola Juan ¿cómo estás?, el finde me puso me gusta Mauro en una historia destacada y en una publicación, después lo sacó pero se ve que la gente llegó a ver, le respondió al periodista.

Mauro Icardi y la China Suárez

No es la primera vez que su nombre queda en el centro de una tormenta. La cordobesa ya había sido señalada como tercera en discordia en rumores con más de un famoso.

Lo que nadie tenía en los planes era la reacción de la suegra. Un par de corazones que duraron minutos alcanzaron para que la mamá de la China Suárez saliera a marcar la cancha, y ahora sus chats con Rocío Galera son tema nacional.