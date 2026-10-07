40 alumnas denuncian que hicieron fotos con IA con contenido sexual y las vendieron

El Colegio Modelo Lomas, de Lomas de Zamora, amaneció este miércoles con sus alumnas sentadas en la vereda y sin entrar a clases. Las familias denunciaron que un grupo de estudiantes varones de tercer año habría usado inteligencia artificial para alterar fotos de sus compañeras, simular contenido sexual y comercializarlo en plataformas para adultos.

La cantidad de afectadas todavía no está cerrada. Las familias calculan entre 30 y 40 chicas , mientras que los estudiantes que hablaron con La Nación en la puerta del colegio elevaron la cifra a alrededor de 50. Lo que empezó como un caso de tercero y cuarto año se fue ampliando con cada imagen nueva que aparecía.

Colegio Modelo Lomas

Según los testimonios, las fotos originales de las adolescentes habrían sido modificadas con herramientas de IA para generar imágenes y, en algunos casos, videos falsos. Parte de ese material habría circulado también entre alumnos de otros colegios de la zona.

No es una broma ni una travesura: la Ley Olimpia reconoce desde 2023 la violencia digital como una modalidad de la violencia de género, y este caso tiene sus rasgos: imágenes sexuales fabricadas sin consentimiento, cuerpos convertidos en mercancía y la vergüenza cargada sobre quienes la padecen.

Ley Olimpia

Tras una reunión de más de una hora con directivos e inspectoras, una de las madres habló con La Nación bajo reserva de identidad. Contó que entre las medidas en evaluación figura que los alumnos señalados dejen de asistir de manera presencial y sigan su escolaridad de forma virtual. " Tuvieron una acción y tienen que tener consecuencias ", sostuvo.

La mujer separó dos planos: la investigación judicial, por un lado, y el trabajo con los propios chicos, por el otro. "No dejan de ser menores que necesitan una acción reparadora, entender las consecuencias que tuvieron", explicó. Y corrió el foco de un solo edificio: "La violencia es sistemática, es estructural. Esto no compete solamente al Modelo, es algo que atraviesa nuestra sociedad".

También describió cómo creció el caso: "Ayer se supo que había chicas de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto", señaló. Algunas familias se enteraron antes que otras y tuvieron que avisarse entre sí. " Las nenas estaban traumadas, con vergüenza, siendo ellas las víctimas ", relató.

Afuera, las chicas esperaban novedades. Cuando terminó la reunión, un grupo se acercó, visiblemente angustiado, a una de las madres para saber qué se había resuelto. Una alumna de 16 años contó que todavía el martes había visto dentro del colegio a uno de los estudiantes señalados. "Se viralizaron cosas falsas. Me genera mucha angustia", dijo. La madre explicó el motivo de la protesta: "Las chicas hicieron un encuentro pacífico porque no se sintieron escuchadas".

🚨 PROTESTA EN UN COLEGIO POR ALUMNOS QUE ARMARON FOTOS DE SUS COMPAÑERAS DESNUDAS, MANIPULADAS CON IA - Hay causa penal en la fiscalía 6 de Menores de Lomas de Zamora. https://t.co/7K09fvSsf5 — Vía Szeta (@mauroszeta) October 7, 2026

Las familias cuestionan la primera reacción de la institución. Aseguran que la única sanción habría sido una nota en el cuaderno de comunicaciones y que a las víctimas se les habría pedido silencio . Un padre afirmó que a algunos estudiantes les habrían hecho borrar información vinculada con el caso y, en la misma línea también denuncian que el colegio habría demorado semanas en convocar a los tutores. Hasta el momento, las autoridades del establecimiento no hicieron público su descargo.

La Inspección General de Educación tomó intervención formal y las denuncias serán elevadas a la Justicia. El abordaje seguirá con un equipo interdisciplinario, instancias de debate y espacios de escucha. El pedido de las familias del Colegio Modelo Lomas quedó resumido en una frase de la madre: "Que haya contención y apoyo psicológico".

Ante situaciones de violencia sexual o digital contra niñas, niños y adolescentes, están disponibles la Línea 137 y la Línea 102. Por violencia de género, la Línea 144. Son gratuitas y atienden las 24 horas.