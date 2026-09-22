La furia de Mauro Icardi contra el Ministerio de Transporte tras la inhabilitación de su licencia

Mauro Icardi respondió a la sanción dispuesta por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y aseguró que cuenta con una licencia italiana válida hasta 2029. El organismo había anunciado su inhabilitación preventiva para conducir tras detectar que su permiso argentino estaba vencido y por un video que mostró una maniobra riesgosa dentro de un auto.

"Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029", escribió Icardi en X, en respuesta a la publicación de la cartera bonaerense. El futbolista rechazó la interpretación de las autoridades y explicó que, según su versión, ya no dispone de una licencia local porque la entregó al tramitar el documento europeo. "Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios", lanzó, furioso.

Hola buenas, Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para... — MauroIcardi (@MauroIcardi) September 21, 2026

"Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas", se despachó, en el mismo posteo del ministerio en la red social X el se dio a conocer la decisión de inhabilitarlo. "Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", se despachó el exmarido de Wanda Nara, quien todavía no tiene club de fútbol luego del fin de su contrato con el Galatasaray de Turquía.

Según informó el Ministerio, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial constató que el delantero circulaba con su licencia de conducir argentina vencida. La sanción se encuadró en la Ley Provincial N.º 13.927. De acuerdo con el anuncio oficial, Icardi, que tiene domicilio en territorio bonaerense, deberá realizar un trámite ante la jurisdicción correspondiente si busca obtener una nueva habilitación. Antes de acceder a ese documento, deberá someterse a una evaluación que determine si reúne las condiciones psicofísicas necesarias para conducir. "La seguridad vial no admite excepciones", había expresado el organismo.

Eugenia "China" Suárez con medio cuerpo afuera del auto de Mauro Icardi: le suspendieron preventivamente su licencia.

Mauro Icardi quedó inhabilitado preventivamente para conducir tras la difusión de un video en el que su pareja, Eugenia "China" Suárez, viajaba sin cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera de un auto en movimiento. La medida fue registrada el 21 de septiembre de 2025 por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Transporte bonaerense.

La sanción se originó a partir de una grabación que la actriz compartió en sus redes sociales. En las imágenes, ella se quita el cinturón, trepa hacia la ventanilla y se asoma fuera del habitáculo mientras el vehículo avanza. Icardi permaneció al volante durante toda la secuencia y no detuvo la marcha. Las autoridades cuestionaron esa conducta por el riesgo que implicaba para la pasajera, el resto de los ocupantes y terceros.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️



Eugenia "la China" Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026

La inhabilitación preventiva de Mauro Icardi se aplicó porque el jugador conducía mientras su acompañante viajaba sin cinturón y fuera del vehículo, y porque su licencia estaba vencida. Para obtener una nueva habilitación, deberá realizar el trámite en su domicilio bonaerense y aprobar una evaluación sobre su aptitud psíquica para conducir.



























