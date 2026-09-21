La primavera arrancó nublada y con frío: cuándo mejora el clima y cuándo vuelven las lluvias

La llegada de la primavera no correspondió a la ansiedad general de que el clima mejore y podamos decirle adiós a las temperaturas invernales de los últimos meses. Este lunes estuvo encapotado y si bien para el martes anuncian un día soleado, es hoy el día más frío del año, y recién para el jueves se volverá a tener registros con una máxima por arriba de los 20°. Al mismo tiempo, esta mejora tendrá un fin de semana lluvioso, aunque ya no será en un contexto de frío.

Las temperaturas oscilarán entre los 6° y los 13° grados este martes, en el que se anuncia un cielo bien despejado. El miércoles volverán las nubes, pero mejorarán los registros, con una mínima de 9° y una máxima de 18°, algo más parecido a lo que se sufrió este último lunes, que tuvo una variación climática entre los 16° y los 6°.

El sol volverá a Buenos Aires a partir del martes, pero las buenas temperaturas desde el jueves.

La verdadera primavera comenzará el jueves, que tendrá una máxima de 24° y una mínima de 13°, en un contexto parcialmente nublado. La dinámica se mantendrá el viernes, que hasta tendrá una temperatura de dos grados más, con un registro ya más parecido a un día de verano. Ambos días serán especiales para aprovechar el calor y colgar la ropa antes de un fin de semana pasado por agua.

Lo cierto es que las temperaturas tanto del sábado como el domingo se mantendrán altas tanto en la mínima como en la máxima. Mientras que el primer día del fin de semana el registro oscilará entre los 15° y los 23°, el segundo tendrá una variación más corta, que irá de 16° a 20°, aunque este día es el que más probabilidades tiene de precipitaciones.

Las lluvias volverán el fin de semana.

Es que el sábado existen chances de lloviznas y con una chance hasta el momento muy baja: 5% y con más posibilidades a la noche. El domingo, en cambio, promete agua desde antes del amanecer hasta antes del atardecer, con probabilidades que van del 55% del final del día al 85% que garantiza lluvias en la primera mañana.

El lunes, al igual que las anteriores dos jornadas, también tendrá un cielo completamente nublado. Las temperaturas de este primer día de la semana próxima también seguirán altas, con una mínima de 13° y una máxima de 21°. Las chances de precipitaciones existen aunque son muy bajas hasta el momento y más en comparación del fin de semana que le espera al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).