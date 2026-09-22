"Rituales con velas, sales y mis fotos": Sofía Gonet reveló el acoso que sufre hace una década

Sofía Gonet rompió el silencio luego de la amenaza de muerte que recibió su expareja, Homero Pettinato, y reveló que el episodio estaría relacionado con una situación de acoso que asegura sufrir desde hace una década por parte del mismo hombre que este lunes se presentó en la puerta de los estudios de OLGA.

En diálogo con Yanina Latorre durante un móvil para SQP, la creadora de contenido contó que el hostigamiento comenzó mucho antes de alcanzar notoriedad en las redes sociales y que continúa hasta la actualidad: "Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años", afirmó, visiblemente afectada por lo sucedido.

Sofía Gonet rompió el silencio luego de la amenaza de muerte que recibió su expareja, Homero Pettinato

El episodio que encendió las alarmas ocurrió mientras Pettinato conducía en vivo Soñé que volaba. Desde el interior del estudio, el conductor reconoció a un hombre al que identificó como Hernán Bloquero, quien se encontraba del otro lado del ventanal y le habría realizado un gesto de amenaza de muerte al pasar su mano por el cuello antes de retirarse caminando.

Tras conocerse lo ocurrido, Gonet brindó detalles sobre el vínculo que el hombre habría construido con ella a lo largo de los años. Según explicó, todo comenzó "desde antes, cuando yo empecé a subir videos, que no me conocía nadie" y desde entonces recibe mensajes de manera constante a través de diferentes perfiles en las redes sociales: "Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje", detalló.

La Reini también profundizó sobre el origen de la obsesión y aseguró que el hombre comenzó a realizar distintas acciones relacionadas con ella: "Subía cosas de mí, se hacía tatuajes con mi cara, ojos y nombre, me hace rituales con velas, con sales y mis fotos", reveló.

Hernán Bloquero, señalado por La Reini como un fan obsesionado con ella, la hostigaría desde hace diez años

La influencer aseguró que el hostigamiento se mantiene pese a sus reiterados intentos de bloquear las cuentas desde las que recibe los mensajes. "Recibo cada media hora una notificación de él, de cuentas que se va haciendo, cada media hora todos los días hace aprox 10 años", explicó.

Uno de los momentos en los que la situación habría escalado ocurrió cuando Gonet decidió exponer públicamente en sus historias de Instagram la existencia de un supuesto santuario con fotografías suyas que el hombre tendría en su domicilio. A partir de ese momento, según su relato, comenzaron las amenazas de muerte: "Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces", recordó sobre los mensajes que comenzó a recibir después de contar públicamente lo que sucedía.

Con el paso de los años, la situación también habría alcanzado a las distintas parejas de la influencer. Gonet definió el vínculo construido unilateralmente por el hombre como una relación parasocial y explicó que sus exparejas también fueron blanco de amenazas: "A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué", expresó.

📢 LA REINI HABLA TRAS LA AMENAZA A HOMERO PETTINATO: "Esta persona me acosa hace 10 años"



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Dentro de esa dinámica quedó involucrado Pettinato. El conductor había contado durante la transmisión que comenzó a recibir mensajes intimidatorios desde que inició su relación con Gonet, hace aproximadamente dos años. Sin embargo, la situación pasó del plano virtual al presencial cuando el hombre apareció frente al estudio de OLGA.

La Reini reveló además que, durante esa misma jornada, pudo seguir parte de los movimientos del hombre a través de una aplicación de mensajería, donde habría compartido los lugares por los que circulaba: "Se ve que me tiene en mejores amigos y pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo. Subió que estaba en Recoleta", explicó. Según señaló, algunos de esos puntos coincidían con lugares que ella suele frecuentar habitualmente por cuestiones laborales.

Ante la consulta sobre si alguna vez intentó comunicarse directamente con el hombre, la influencer aseguró que durante todos estos años evitó cualquier tipo de acercamiento y optó por bloquear cada nuevo perfil que aparecía: "Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra, siempre volvía a llegarme la notificación", sostuvo.

📢 SOFI "LA REINI" GONET HABLA DEL ACOSADOR QUE AMENAZÓ A HOMERO PETTINATO



💬 "Me estuvo persiguiendo todo el día"

💬 "Amenazó a todos mis exs"



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En ese contexto, Gonet también recordó una experiencia anterior que atravesó con la Justicia, aunque vinculada a otra persona. El año pasado denunció a un vecino que, según contó, la había amenazado de muerte. Sin embargo, aseguró que no obtuvo una respuesta que solucionara la situación: "Fui dos veces a la policía y no hicieron nada. Me tuve que mudar yo", relató al referirse a las dificultades que encontró después de recurrir a las autoridades.

Tras el episodio ocurrido frente a OLGA, la influencer confirmó que conserva registros de los mensajes que recibió durante estos años y contó que Pettinato se comunicó con ella inmediatamente después de reconocer al hombre en las inmediaciones del estudio: "Él me escribió ni bien lo vio a Hernán ahí en la esquina. Ahí hablé con él, y me dijo que estaba haciendo la denuncia", cerró Sofía Gonet, quien actualmente se encuentra al frente del streaming del react de Popstars.