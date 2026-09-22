Homero Pettinatto y una situación insólita: lo amenazó de muerte un fan de La Reini

Durante una transmisión en vivo de Soñé que volaba por Olga, Homero Pettinato reveló la grave situación de acoso y amenazas de muerte que asegura atravesar desde hace dos años. El hostigamiento, que hasta ahora se había desarrollado principalmente a través de las redes sociales, escaló cuando el hombre señalado se presentó en la puerta del canal y realizó un gesto intimidatorio mientras el conductor estaba al aire.

El hombre fue identificado en redes sociales como Hernán Bloquero, nombre que utiliza en su cuenta de Instagram, @hernan_bloquero. Según relató Pettinato, desde hace tiempo mantiene una fuerte fijación con Sofía Gonet, conocida como "La Reini", expareja del conductor: "Tengo una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales que tiene muchas cuentas falsas además de la suya que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet. Tiene tatuado los ojos, la espalda y el brazo de ella", contó frente a los micrófonos.

Homero Pettinato fue hostigado por un hombre en pleno vivo de Olga

Pettinato explicó que las amenazas hacia él habrían comenzado cuando inició su relación con Gonet: "Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo y empezó a escribirme te voy a matar, 'te voy a buscar en la puerta de Olga' y 'te voy a pegar un tiro en la cabeza', etc".

Aunque durante mucho tiempo los mensajes quedaron circunscriptos al ámbito virtual, la situación cambió cuando Pettinato reconoció al hombre del otro lado del ventanal del estudio de Olga, ubicado en el barrio porteño de Palermo: "El tipo nunca se fue de mi vida y me sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar. Recién levanto la cabeza y estaba parado acá, mirándome a mí así y me hace (haciendo un gesto con la mano en su cuello) y se va caminando, acaba de suceder", relató sorprendido.

El conductor sostuvo que hasta ese momento había intentado manejar la situación junto a Gonet sin darle mayor trascendencia, debido a que las amenazas también habrían alcanzado a otras exparejas de la influencer: "Vive subiendo historias hablando de Sofi todo el tiempo. Nosotros un poco con Sofi lo tomamos como alguien que amenazaba a todos los novios que ella tenga, lo ha hecho con otras parejas de ella", explicó.

"Amenazas"



Por lo que contó Homero Pettinato: "Tiene los ojos de Sofi Gonet tatuados en el pecho. Quería hacerlo público por si salgo y me pega un tiro en la cabeza...". pic.twitter.com/5SWMdbdWEA — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 21, 2026

Sin embargo, encontrarse cara a cara con el hombre modificó su percepción sobre el peligro que podía representar. "Lo grave que acaba de suceder es que vino a la puerta de Olga y me amenazó recién y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo. Quería hacerlo público", manifestó.

Tras finalizar la transmisión, Pettinato se presentó en la Comisaría Vecinal 14 B, donde formalizó una denuncia por amenazas mediante gestos y ademanes. Horas después utilizó sus historias de Instagram para contar cómo continuó el episodio y explicar por qué decidió recurrir a la Policía: "Obviamente, hice la denuncia en la policía, normal, como cualquier hijo de vecino, lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas", señaló. Hasta entonces, explicó, la mayoría de las amenazas provenían de perfiles falsos y consideraba que el riesgo estaba limitado al mundo virtual.

El conductor también contó que Sofía Gonet evalúa realizar su propia presentación ante las autoridades. "Creo que Sofi va a hacer lo mismo. Creo que no hay que dejar crecer esto", expresó.

🚨 #HomeroPettinato denunció amenazas en redes y contó que un hombre se presentó en la puerta de su trabajo.



Señaló que el sujeto "está obsesionado con Sofía Gonet" y explicó que intentó realizar una denuncia. pic.twitter.com/SJEC0lIcuW — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) September 22, 2026

El pedido de Homero Pettinato tras realizar la denuncia

Luego de hacer pública la situación, Pettinato pidió expresamente que no se generen represalias ni episodios de violencia contra el denunciado. En ese sentido, aseguró haber recibido comentarios de personas que afirman conocerlo de instituciones psiquiátricas y planteó que espera que el caso también pueda ser abordado desde el sistema de salud mental: "Me toca una fibra muy cercana, ya lo saben, y creo que debe ser parte de un cuadro suyo esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de Sofi", expresó.

A su vez, fue enfático al pedir que la exposición pública del caso no derive en ataques contra el hombre. "No quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan o que lo escrachen", afirmó. "No es para que se active el odio de Twitter y vayan todos con una antorcha a quemarlo en una plaza a una persona que está enferma", agregó y explicó que decidió contar lo sucedido públicamente porque comenzó a temer por su propia seguridad.

En ese contexto, reconoció que existe una preocupación adicional de cara a los próximos días, ya que tiene previsto presentarse ante el público y teme que el hombre pueda acercarse nuevamente: "El viernes tengo un show en el Centro Cultural San Isidro y es muy difícil para mí subirme a un escenario sabiendo que puede estar él ahí abajo", sostuvo. Por ese motivo, expresó su deseo de que las autoridades puedan ubicar al denunciado antes de la presentación.

Finalmente, Pettinato insistió en que espera que la situación pueda resolverse sin violencia y con una intervención adecuada: "Mi mayor deseo es que esa persona pueda vivir libre en sociedad, pero sana, sin delirios, ni con Sofi, ni delirios violentos con cualquier persona que ame a Sofi", concluyó.

Quién es Hernán Bloquero

El hombre denunciado es conocido en las redes sociales como Hernán Bloquero y utiliza ese nombre en su cuenta de Instagram, @hernan_bloquero. De acuerdo con lo explicado por Pettinato, el apodo estaría relacionado con su admiración por Néstor en Bloque, algo que también se refleja en algunas de sus publicaciones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su perfil es la presencia constante de contenido relacionado con Sofía Gonet. Entre sus publicaciones aparecen diferentes tatuajes vinculados con la influencer, incluido uno inspirado en sus ojos y otro con un retrato de su rostro. En uno de sus posteos, el hombre escribió que lleva "su hermosa cara angelical" en la piel y presentó algunos de esos diseños como homenajes hacia Gonet.

Así son los tatuajes que tiene Hernán Bloquero de Sofi Gonet

Precisamente, Pettinato hizo referencia a esos tatuajes cuando explicó al aire el origen del conflicto. "Hay una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales, que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet", afirmó.

La denuncia de Homero Pettinato se produjo después de que las amenazas que, según su relato, recibía desde hacía años a través de las redes sociales traspasaran por primera vez la pantalla y llegaran hasta la puerta de su lugar de trabajo.