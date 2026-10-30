La guerra continúa: la mojada de oreja que le pegó la "China" Suárez a Vicuña y la nueva demanda de Mauro a Wanda

La conflictividad de Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi en relación con sus ex parejas parece permanente, luego de los últimos conflictos que se activaron de ella con el actor Benjamín Vicuña y de él con Wanda Nara. La pelea del ex futbolista se mantiene dentro de los marcos de la disputa judicial que tiene con la conductora de Masterchef, a diferencia de lo que le ocurrió a la actriz, que tuvo que ver con una omisión voluntaria y algo maliciosa.

La "China" se viralizó por un canje que hizo de unos sellos escolares para sus tres hijos. Allí, la dueña del emprendimiento en cuestión subió una imagen de cómo formuló el pedido la actriz y el detalle de cómo se refirió a los apellidos de sus criaturas. "Buenas tardes. Te paso el detalle de los sellos. El rosa diría Magnolia V. Suárez, el rojo Amancio V. Suárez y el negro Rufina Cabré", escribió.

El posteo de la emprendedora de sellos escolares que escaló la disputa entre Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña.

La omisión del apellido Vicuña en sus dos hijos más pequeños se viralizó a partir de la difusión que le dio la periodista Paula Varela, quien al aire de Lape Club Social Informativo se preguntó las razones por las cuales no poner el apellido paterno más que por una inicial. Lo cierto es quien terminó en el centro de las críticas fue la emprendedora que compartió la conversación privada con Suárez. De acuerdo a lo que advirtieron en la pantalla de América TV, debió eliminar el posteo por la cantidad de comentarios negativos que recibió.

Mauro al contraataque

De acuerdo a lo que informó su abogada Elba Marcovecchio, el futbolista se cansó de la exposición que hace Nara de sus hijas Francesca e Isabella y fue a la Justicia para hacer valer la prohibición que había otorgado los tribunales para que ya no se muestre de manera voluntaria a ninguna de las dos en las redes sociales.

Según detalló la letrada a Teleshow, la demanda "está recién iniciada" y "se funda en la constante exposición de las nenas y en la prohibición que impusiera el juzgado que reiteradamente la infringen desde el entorno de Wanda". El panelista de DDM Guido Záffora fue quien sacó a la luz la denuncia en el programa que conduce Mariana Fabbiani.

"Wanda está mostrando de manera compulsiva a sus hijas en las redes y tiene una prohibición", explicó el periodista. En los últimos días, Nara subió una serie de publicaciones de ambas en el marco del festejo del cumpleaños de Isabella, aunque de acuerdo a las versiones públicas ni siquiera existía la necesidad de hacerlo, ya que no era un canje o algo que explicara las razones de la exposición.

Wanda Nara volvió a exponer a Isabella Icardi en sus redes sociales por su cumpleaños, sin importar el pedido judicial para que lo evite.

Lo cierto es que, en esta oportunidad, Icardi "quiere ir por todo por el tema de sus hijas", de acuerdo a lo que contó Záffora. Sabe que la conductora no se inmuta con las multas y las demandas que recibe por sus acciones y es por eso que, envalentonado por el fallo que lo respaldó en Italia, apunta que el castigo sea algo más severo en esta oportunidad.