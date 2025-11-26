La guionista de Envidiosa explotó tras las críticas y habló sobre las pick me girls: "Ese tipo no te ama, mi ciela"

Carolina Aguirre, guionista de la exitosa serie de Netflix Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, no se calló nada y expresó su indignación hacia las críticas que recibió el personaje de Vicky Mori en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram (@aguirrecaro) expuso verdades incómodas sobre las relaciones amorosas y los estereotipos que persisten, dejando en evidencia el machismo y las expectativas desfasadas que aún pesan sobre las mujeres.

En un descargo apasionado, la guionista respondió a los comentarios que tildaban a Vicky de "infumable" y cuestionaban la verosimilitud de su relación con Matías. Aguirre fue contundente: "Me matan de pena las minas que se enojan diciendo que Vicky es infumable y que es inverosímil que Matías la aguante. Una pareja no te aguanta, te elige ".

Envidiosa

La creadora de Envidiosa también criticó la idea retrógrada de que para ser amadas, las mujeres deben ser tranquilas, poco demandantes y evitar conflictos, palabras más palabras menos, la frase de "calladita te ves más bonita"; sobre esto, expresó: "Creer que si son tranquilas, poco intensas, poco demandantes, no hacer planteos ni romper las bolas alguien las va a amar más me rompe el corazón. Atrasa muchísimo ", expresó, dejando claro que el amor no se basa en la comodidad ni en la ausencia de desafíos emocionales.

Aguirre llamó a reflexionar sobre los hombres que buscan relaciones sin complicaciones y cuestionó si realmente son el tipo de pareja ideal: "Obvio que hay tipos que eligen a la mina que no le rompe las bolas, ¿esos tipos les gustan? Ese tipo no te ama, mi ciela. Le quedás cómoda ", aseguró con firmeza, invitando a sus seguidoras a no conformarse con relaciones superficiales ni con hombres incapaces de sostener emocionalmente a sus parejas.

El descargo de la directora de Envidiosa

La guionista también hizo un llamado a cambiar la narrativa sobre los roles en las relaciones heterosexuales: "Es lógico que les parezca insólito que un hombre sostenga emocionalmente porque es poco habitual, pero no deberíamos conformarnos con menos".

En la misma línea apuntó contra las críticas hacia Vicky Mori como una manifestación del fenómeno de las pick me girls, mujeres que buscan agradar a los hombres adaptándose a sus expectativas: "La mina que dice 'ay qué infumable Vicky, no sé cómo la aguantan' es otra versión de la pick me girl", sentenció, dejando claro que el problema no está en Vicky sino en los prejuicios internalizados.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani son los protagonistas de Envidiosa

Carolina Aguirre defendió a su personaje principal en Envidiosa pero también expuso una problemática más amplia sobre cómo se perciben y juzgan las dinámicas amorosas desde una perspectiva machista.