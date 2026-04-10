La hija de Ricardo Fort insistió en que Virginia Gallardo usó a su papá aunque reconoció que la quiso "mucho"

Martita Fort, hija de Ricardo Fort, volvió a referirse a la actual diputada nacional por Corrientes de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo, luego de haberla cuestionado por "colgarse" de su padre durante la campaña que la dejó como legisladora en el Congreso Nacional. Si bien mantuvo la crítica por lo que hizo, también reconoció que la quiso mucho.

"Es obvio que sabía que esa foto, por más real que sea, iba a generar conmoción", reflexionó ante las preguntas que le hicieron en un móvil de Puro Show, el programa de El Trece. Según destacó, la intención de haber publicado una foto con su padre durante la campaña electoral de de 2025 fue ver qué podía "para tener más revoloteo".

Al mismo tiempo, mientras que reveló que en la actualidad no tienen relación, recordó los años en los que fue pareja de su papá con mucho cariño. "Yo la quise un montón en su momento a ella", señaló. En ese sentido aceptó que en la actualidad tampoco la odia. "No es que tengo un problema ni nada. Si mañana me dice de tomar un café me lo tomo", afrontó.

Consultada sobre los rumores que vinculan a Gallardo con Roberto Garíca Moritán, más conocido como el ex marido de Carolina "Pampita" Ardohain, Martita indicó que "no estaba al tanto" de las versiones. "Está perfecto. Ella se separó hace un tiempo y está bien que encuentre a alguien más de su rubro", opinó. "Son dos políticos ahora. No se puso con un cantante. Está bien", añadió enseguida.

Martita Fort no se guardó nada en su opinión sobre Gallardo.

Cuando le preguntaron si sentía que la diputada nacional buscaba parejas por interés, explicó que no podría afirmarlo, aunque dejó una respuesta cargada de ironía. "Al menos tiene buena suerte en eso, porque le pega bastante bien", soltó. "La veo como que sabe con quién juntarse", agregó después.

La joven hija de Ricardo Fort había cuestionado la foto que utilizó Gallardo para hacer un spot de campaña durante 2025, en el cual aparecía -sin autorización alguna- su padre, quien fuera novio de la vedette y actriz en sus primeros años de fama y antes de que su relevancia la pusiera a ser parte del Poder Legislativo de la Nación.