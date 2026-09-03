Tini Stoessel y las crueles pistas en pleno show para demostrar el enojo con su papá

Tini Stoessel comenzó su gira internacional con una imponente presentación en el Arena Guadalajara, México, como parte de su Futttura World Tour 2026. En medio de la polémica por el manejo de su patrimonio y el conflicto que mantendría con su padre, Alejandro Stoessel, la cantante brilló ante 20 mil personas y realizó un extenso recorrido por las distintas etapas de su carrera.

El espectáculo comenzó con la proyección de un video que reunió imágenes de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. Luego, Tini apareció colgada de un arnés para interpretar En el Cielo y dar inicio a una noche marcada por una impactante puesta en escena, acompañada por músicos y bailarines.

Tini Stoessel brilló en México y dejó varias pistas de su distanciamiento familiar

El repertorio continuó con Fresa, La Loto, Muñecas y Las Jordans. Entre canción y canción, la artista agradeció el cariño de sus seguidores mexicanos, que la recibieron con una enorme ovación.

La nostalgia también tuvo un lugar central durante el concierto. Tini interpretó Ficción 2, En mi mundo, Como quieres, Juntos somos más, Podemos y Ser mejor. Para este último bloque contó con la participación de Mechi Lambré y Jorge Blanco, dos de sus coprotagonistas en Violetta.

Tini Stoessel comenzó su gira por México acompañada de Jorge Blanco

La aparición de los actores desató la emoción del público y reforzó el recorrido de la cantante por sus diferentes etapas artísticas. Más tarde llegaron Te creo, Siempre brillarás y 1/2 Cupido, otros de los hits que hicieron vibrar el estadio.

Dividido en distintos bloques, el show continuó con Ficción 3, Miedo, Posta, Ni de ti y Buenos Aires. Promediando el recital, la estrella se tomó unos minutos para dirigirse a sus fanáticos y recordar el acompañamiento que recibió a lo largo de los años. "Ustedes siempre me acompañaron, sin darse cuenta muchas veces. Y de alguna manera, que yo los esté acompañando o los haya acompañado, me hace feliz", expresó emocionada.

Saco pa y ángel , se clavó un velo negro y en la 1 parte de cupido puso unas rejas en la pieza , ella habló sin hablar 👌 https://t.co/m5CEbuUtVP — Delfinxxx (@delfina_______) September 3, 2026

Además, hizo referencia al presente personal que atraviesa y destacó el apoyo de su círculo más cercano: "Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca", dijo y volvió a remarcar que está alejada de su familia: "Estoy más firme que nunca, con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todo mi equipo", completó.

Bien, Me voy, Exit Music, Ficción 4, Renacimiento, Una noche más, Me gusta, Te pido, Acércate, Carne y hueso y Consejo de amor fueron otras de las canciones que formaron parte del espectáculo.

"Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome, quiero que sepan que no me voy a ir que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, mas feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida" TINI hoy en Guadalajara pic.twitter.com/dzWzd2y52S — TINI Data (@TINIData) September 3, 2026

Sin embargo, hubo dos ausencias que no pasaron inadvertidas. Tini decidió sacar de la lista Pa, la canción dedicada a Alejandro Stoessel, y Ángel, el tema en el que relata la supuesta traición de Marcelo Tinelli a su padre. En medio de las versiones sobre la interna familiar y la administración de su fortuna, la decisión fue interpretada como un gesto contundente dentro de esta nueva etapa.

La cantante también protagonizó un divertido momento relacionado con Rodrigo De Paul. Una persona del público le arrojó una muñeca vestida de novia y Tini comenzó a buscar a su novio entre la multitud. Cuando logró encontrarlo, le mostró el juguete y pidió un fuerte aplauso para él.

TINI buscando a De Paul entre la gente ya que le tiraron un osito vestida de novia.



"Mira mi amor. Dónde estás? Fuerte el aplauso para el amor de mi vida." pic.twitter.com/RtR2Vh5hyC — TINI News (@tininewsdaily) September 3, 2026

Luego, sus seguidores le tiraron un velo de novia. Sin pensarlo demasiado, la artista se lo colocó y lo lució con alegría sobre el escenario, alimentando una vez más las expectativas alrededor de su relación con el futbolista.

La gira de Tini Stoessel por México continuará el 4 de septiembre en Ciudad de México y el 7 en Monterrey. Después seguirá por Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador, entre otros países. Finalmente, el 25 de octubre regresará a la capital mexicana para realizar una nueva presentación.